Какие закрутки готовят россияне на зиму

Осенью начинается активный сезон домашних заготовок. Медиаплатформа Food.ru провела исследование и выяснила, какие рецепты консервации пользуются у россиян особой популярностью. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

К концу лета поспевает большая часть урожая, а на рынках появляется изобилие свежих овощей и фруктов. Этот сезонный бум находит прямое отражение в статистике: только за август материалы о закрутках собрали 500 тысяч просмотров.

Всего с 2021 года читатели изучили материалы по этой теме более 10 миллионов раз и добавили их в избранное 38 тысяч раз. При этом количество просмотров за год выросло на 23% по сравнению с данными прошлого года.

Особой популярностью у хозяек пользуются рецепты из кабачков: в сумме статьи про консервацию этого овоща набрали более 2,6 миллиона просмотров. Его ценят за универсальность — не только маринуют, но и готовят из него ароматную икру и пикантные салаты с чесноком.

Закрутки из помидоров получили 2,2 миллиона просмотров. Чаще всего пользователи искали, как приготовить из этого овоща соусы (свыше 1,5 миллиона просмотров) и салаты (438 тысяч). Конечно, в топе остается и классика: рецепты соления помидоров посмотрели более 180 тысяч раз. Такой разброс в интересах показывает, что людям важны и проверенные временем способы заготовок.

Также россияне готовят на зиму различные закуски — например, салат из огурцов и «ленивое лечо по-цыгански». Такой выбор наглядно демонстрирует растущий интерес к блюдам, которые сочетают в себе простоту приготовления с оригинальным вкусом.

Лидером по количеству добавлений в избранное стали заготовки из капусты: варианты с маринованием и квашением собрали в сумме 2,5 тысячи сохранений. В топ также вошли материалы о консервировании томатов и кабачков и варианты домашних соусов.

Исследование показывает, что традиция домашних закруток остается популярной. Об этом свидетельствуют миллионы просмотров соответствующих рецептов.

Предпочтения читателей формируются под влиянием сезонной доступности овощей. Так что современная консервация — это практичный способ обеспечить себя вкусными и разнообразными продуктами на долгие месяцы.