Ресторатор рассказал, какую еду не стоит заказывать на дом

Ресторатор рекомендовал заказывать на дом только фастфуд. Более качественные виды блюд плохо переносят транспортировку.

Роллы или пиццу можно подогреть, а паста или стейк через полчаса уже потеряют свои вкусовые свойства. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Александр Сысоев.

«Я категорический противник доставки еды из хороших ресторанов. Есть правила по самим блюдам. Паста через пять минут уже умирает, так говорят итальянцы. Стейк, который вам везут, даже если полчаса, но это уже не стейк. Поэтому условные роллы, пицца, которую можно подогреть, то есть такой хороший масс-маркет, легко переносят доставку. Греть пиццу, чтобы она не стала резиновая, нужно в духовке. Есть блюда, которые легко переносят доставку. Есть рестораны, которые делают отдельное короткое меню для доставки, с тем, что переживёт 30 минут. Рестораны, которые ценят своего гостя, клиента, через доставку они категорически против доставлять сложные блюда. Высокая кухня не транспортабельна вообще».

Ранее эксперт отметил рост интереса москвичей к кафе и ресторанам.