Три быстрых способа приготовления свеклы

Свекла — это невероятно полезный и многогранный овощ, который подходит для приготовления супов, салатов и многих других блюд. Основная сложность ее употребления заключается в длительном времени обработки, например, обыкновенная варка может затянуться на полтора часа. Первый способ быстрого приготовления — использование скороварки. Вымойте овощ, не очищайте его и не обрезайте хвостики полностью — так сохранится сочность. Переложите в скороварку, залейте водой примерно наполовину и установите режим «Овощи» или «Варка под давлением». Еще один вариант — самая обычная микроволновая печь. Вымойте свеклу, не очищая проткните ее вилкой или ножом в нескольких местах, чтобы не дать лопнуть от давления. Переложите в глубокую емкость и накройте пленкой, проделав в ней отверстия. Готовьте на максимальной мощности, переворачивая овощ каждые несколько минут. Готовность проверяйте ножом. Для следующего способа понадобится духовка и фольга, за счет которой мы создаем эффект запечатывания. Вымойте свеклу, обработайте ее небольшим количеством масла и каждую заверните в фольгу. Выпекайте в духовке при температуре 190-200 градусов. Автор канала «»Едим дома» с Юлией Высоцкой» пишет о том, что именно такой способ позволяет сохранить максимум сочности. Ранее «ГлагоL» предлагал рецепт быстрых тефтелей всего за полчаса. Это отличная идея ужина, когда сил на долгую готовку уже не осталось.

© ГлагоL