Хватит тратить время на кухне: 3 быстрых способа приготовления свеклы

ГлагоL

Свекла — это невероятно полезный и многогранный овощ, который подходит для приготовления супов, салатов и многих других блюд. Основная сложность ее употребления заключается в длительном времени обработки, например, обыкновенная варка может затянуться на полтора часа. Первый способ быстрого приготовления — использование скороварки. Вымойте овощ, не очищайте его и не обрезайте хвостики полностью — так сохранится сочность. Переложите в скороварку, залейте водой примерно наполовину и установите режим «Овощи» или «Варка под давлением». Еще один вариант — самая обычная микроволновая печь. Вымойте свеклу, не очищая проткните ее вилкой или ножом в нескольких местах, чтобы не дать лопнуть от давления. Переложите в глубокую емкость и накройте пленкой, проделав в ней отверстия. Готовьте на максимальной мощности, переворачивая овощ каждые несколько минут. Готовность проверяйте ножом. Для следующего способа понадобится духовка и фольга, за счет которой мы создаем эффект запечатывания. Вымойте свеклу, обработайте ее небольшим количеством масла и каждую заверните в фольгу. Выпекайте в духовке при температуре 190-200 градусов. Автор канала «»Едим дома» с Юлией Высоцкой» пишет о том, что именно такой способ позволяет сохранить максимум сочности. Ранее «ГлагоL» предлагал рецепт быстрых тефтелей всего за полчаса. Это отличная идея ужина, когда сил на долгую готовку уже не осталось.

Три быстрых способа приготовления свеклы
©  ГлагоL