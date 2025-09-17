Как правильно хранить картошку

Картофель — один из немногих овощей, который может храниться в свежем виде месяцами. Однако для этого, нужно учитывать, как и где его хранить. Об этом читайте в материале «‎Рамблера».

Сроки хранения

1. В квартире

Хранить картофель в обычной городской квартире, конечно, можно, но срок его «жизни» будет ограничен. При комнатной температуре клубни начинают быстро терять влагу и прорастать. Обычно в условиях кухни или кладовой картофель сохраняется до двух–трех недель. Если температура в помещении держится около +10…+15 °C, срок увеличивается до одного–двух месяцев.

Чтобы продлить свежесть, картофель лучше держать в темном и прохладном месте — например, в шкафу подальше от батарей или на застекленном балконе. Важно, чтобы на клубни не попадал свет: в таких условиях они зеленеют и накапливают соланин — вещество, которое может быть опасным для здоровья.

2. В подвале

Лучшее место для хранения картофеля — это подвал или погреб. При соблюдении определенных условий урожай может пролежать до шести–восьми месяцев без потери качества.

Так, оптимальная температура для хранения — от +2 до +4 °C, влажность воздуха — около 85–90 процентов. Важно регулярно проветривать помещение и проверять, нет ли среди картошки подпорченных клубней: одна гнилая картофелина может быстро испортить целый ящик.

В идеале нужно складывать картофель в деревянные ящики, корзины или сетки, чтобы к клубням поступал воздух. Нельзя держать урожай в полиэтиленовых пакетах — это создает парниковый эффект и ускоряет гниение.

3. Холодильник

Иногда хозяйки хранят картофель в холодильнике, особенно в условиях небольшой квартиры. Это не лучший вариант, потому что при температуре ниже +5 °C крахмал в клубнях начинает превращаться в сахар, и картофель приобретает сладковатый вкус.

Тем не менее в холодильнике картофель может пролежать до двух месяцев. Хранить его стоит в овощном отсеке, в бумажном пакете или тканевом мешочке, чтобы избежать лишней влаги.

Если клубни уже начали прорастать, лучше использовать их в ближайшие дни. При длительном хранении такие овощи становятся дряблыми и теряют вкус.

Таким образом, картофель можно хранить в разных условиях, но срок его годности сильно зависит от температуры и влажности. Если правильно организовать хранение, картофель сохранит свежесть до самой весны и останется таким же вкусным и полезным, как в день покупки.

