Рецепт маринованной капусты за три часа

Летние заготовки на зиму не только отнимают кучу времени, но еще и занимают неприличное количество места в квартире или погребе. Попробуйте более быстрый вариант приготовления маринованной капусты, которую не отличить от заготовленной.

Для нее понадобятся:— 1 кг капусты;— 1 морковь;— 5-6 зубчиков чеснока. Для маринада:— 1 л воды;— 1 ст. л. соли;— 2 ст. л. сахара;— 100 мл кускуса 9%;— 7-8 шт черного перца горошком;— 2 лавровых листа. Берем капусту зимних сортов для большего хруста, нарезаем ее средними квадратами. Перекладываем на дно банки, туда же отправляем натертую морковь и чеснок. Теперь переходим к маринаду. Для него доводим воду до кипения и закидываем все специи, в конце наливаем уксус. Заправляем этим рассолом капусту и ждем остывания. Если позволяет время, автор канала «Кухня наизнанку» советует дать настояться несколько дней в холодильнике. Ранее «ГлагоL» писал о том, как в домашних условиях сварить грушевый сок. Времени будет потрачено немало, но за качество можно ручаться.