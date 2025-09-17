Кулинарная классика: варенье по рецепту Льва Толстого

Вторым после литературы делом жизни автора «Войны и мира» было садоводство. Писатель активно ухаживал за своим садом, высадил несколько тысяч деревьев, среди которых были не только известные нам груши и яблоки, но и экзотические виды для местных широт — лимоны и персики.

Одним из любимых фруктов автора стали персики, поэтому не приготовить из них варенье на зиму точно было бы странно. По словам автора канала INFOX.ru, для рецепта классика нам понадобятся: — 1 кг персиков;— 700 гр сахара;— 50 мл сока лимона. Для начала необходимо промыть персики, сделать на кожуре надрез и опустить их в в кипящую воду на 10 секунд. Затем снять кожицу, вытащить косточку и нарезать мелкими кубиками, также нарезать лимон.

После этого смешиваем фруктовую массу с сахаром и ждем, пока он растает. Затем ставим на огонь и доводим до кипения, остужаем и проводим процедуры трижды.

