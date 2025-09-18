Рецепт нежнейшего шоколадно-орехового кекса с кабачком

Кабачок редко ассоциируется со сладкой выпечкой, но именно он делает кекс влажным, воздушным и необычайно нежным. В сочетании с шоколадом и пряными добавками он получается просто невероятным. «Рамблер» поделится рецептом шоколадно-орехового кекса с кабачком кекса с кабачком, который легко приготовить дома.

© A_Lein/iStock.com

Рецепт шоколадно-орехового кекса с кабачком

Ингредиенты:

кабачок свежий — 300–350 г

яйца — 3 шт.

сахар — 150 г

коричневый сахар — 70 г

растительное масло — 100 мл

натуральный йогурт или сметана — 3 ст. л.

мука — 220 г

какао-порошок — 4 ст. л.

разрыхлитель — 1,5 ч. л.

сода — 0,5 ч. л.

соль — щепотка

ванильный сахар — 1 ч. л.

корица молотая — 0,5 ч. л.

мускатный орех — щепотка

грецкие орехи или фундук — 70 г

шоколад темный — 70 г

изюм или вяленая клюква — 50 г

цедра апельсина — 1 ч. л.

Торт из кабачков: рецепт и лучшие варианты начинок

Способ приготовления:

Сначала подготовьте кабачок. Вымойте его, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Если кабачок слишком сочный, слегка отожмите жидкость руками, но оставьте часть сока — именно он сделает кекс влажным и пышным. В отдельной миске соедините яйца и оба вида сахара. Взбейте миксером до светлой и пышной массы, чтобы кекс получился воздушным. Влейте растительное масло и йогурт (или сметану), снова аккуратно перемешайте. Сухие ингредиенты просейте в другой миске: муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду, соль, ванильный сахар, корицу и мускатный орех. Просеивание важно — так масса станет более легкой и однородной. Постепенно всыпайте сухую смесь в яично-масляную, аккуратно перемешивая ложкой или силиконовой лопаткой. Главное — не переусердствовать, чтобы тесто не стало слишком плотным. Добавьте натертый кабачок, затем вмешайте измельченные орехи, кусочки шоколада, сухофрукты и апельсиновую цедру. Эти дополнительные ингредиенты придадут выпечке особый аромат и сделают вкус насыщенным. Форму для выпечки застелите пергаментом или хорошо смажьте маслом. Вылейте тесто, разровняйте поверхность. При желании сверху можно присыпать еще немного орехов или шоколадных капель для красивой корочки. Выпекайте при температуре 180 °C примерно 50–55 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой: она должна выходить сухой или с легкими крошками, но без сырого теста. Когда кекс будет готов, дайте ему остыть прямо в форме около десяти минут, затем аккуратно переложите на решетку. Для подачи можно посыпать сахарной пудрой, украсить растопленным шоколадом или глазурью.

Несмотря на то что в составе есть кабачок, его вкус не чувствуется: он лишь делает структуру кекса более влажной и нежной. Благодаря какао, шоколаду, орехам и пряностям десерт получается очень насыщенным. Такой кекс долго не черствеет, легко режется и прекрасно подходит как для чаепития в кругу семьи, так и для праздничного стола.

Ранее мы делились рецептами пасты из кабачков.