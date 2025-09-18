Рецепт нежнейшего шоколадно-орехового кекса с кабачком
Кабачок редко ассоциируется со сладкой выпечкой, но именно он делает кекс влажным, воздушным и необычайно нежным. В сочетании с шоколадом и пряными добавками он получается просто невероятным. «Рамблер» поделится рецептом шоколадно-орехового кекса с кабачком кекса с кабачком, который легко приготовить дома.
Рецепт шоколадно-орехового кекса с кабачком
Ингредиенты:
- кабачок свежий — 300–350 г
- яйца — 3 шт.
- сахар — 150 г
- коричневый сахар — 70 г
- растительное масло — 100 мл
- натуральный йогурт или сметана — 3 ст. л.
- мука — 220 г
- какао-порошок — 4 ст. л.
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- сода — 0,5 ч. л.
- соль — щепотка
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- корица молотая — 0,5 ч. л.
- мускатный орех — щепотка
- грецкие орехи или фундук — 70 г
- шоколад темный — 70 г
- изюм или вяленая клюква — 50 г
- цедра апельсина — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Сначала подготовьте кабачок. Вымойте его, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Если кабачок слишком сочный, слегка отожмите жидкость руками, но оставьте часть сока — именно он сделает кекс влажным и пышным.
- В отдельной миске соедините яйца и оба вида сахара. Взбейте миксером до светлой и пышной массы, чтобы кекс получился воздушным. Влейте растительное масло и йогурт (или сметану), снова аккуратно перемешайте.
- Сухие ингредиенты просейте в другой миске: муку, какао-порошок, разрыхлитель, соду, соль, ванильный сахар, корицу и мускатный орех. Просеивание важно — так масса станет более легкой и однородной.
- Постепенно всыпайте сухую смесь в яично-масляную, аккуратно перемешивая ложкой или силиконовой лопаткой. Главное — не переусердствовать, чтобы тесто не стало слишком плотным.
- Добавьте натертый кабачок, затем вмешайте измельченные орехи, кусочки шоколада, сухофрукты и апельсиновую цедру. Эти дополнительные ингредиенты придадут выпечке особый аромат и сделают вкус насыщенным.
- Форму для выпечки застелите пергаментом или хорошо смажьте маслом. Вылейте тесто, разровняйте поверхность. При желании сверху можно присыпать еще немного орехов или шоколадных капель для красивой корочки.
- Выпекайте при температуре 180 °C примерно 50–55 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой: она должна выходить сухой или с легкими крошками, но без сырого теста.
- Когда кекс будет готов, дайте ему остыть прямо в форме около десяти минут, затем аккуратно переложите на решетку. Для подачи можно посыпать сахарной пудрой, украсить растопленным шоколадом или глазурью.
Несмотря на то что в составе есть кабачок, его вкус не чувствуется: он лишь делает структуру кекса более влажной и нежной. Благодаря какао, шоколаду, орехам и пряностям десерт получается очень насыщенным. Такой кекс долго не черствеет, легко режется и прекрасно подходит как для чаепития в кругу семьи, так и для праздничного стола.
