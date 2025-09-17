Рецепт супа с клецками: просто, вкусно и по‑домашнему

Если вы до сих пор не готовили суп с клецками – самое время попробовать. Это домашнее блюдо готовится быстро и понравится даже тем, кто к первым блюдам относится скептически.

Сначала обжарьте кусочки курицы около 5 минут, добавьте лук и морковь, обжаривайте еще 5 минут. Затем добавьте нарезанный картофель и через пару минут влейте воду. Посолите, поперчите и варите 15 минут.

Как готовят жюльен в ресторанах

Пока варится бульон, подготовьте тесто для клецок. В миске смешайте яйцо, соль, перец, немного муки, рубленую зелень и пару ложек бульона. Добавьте еще муки, тесто должно получиться густым. По половине ложки теста выкладывайте в суп, варите еще 5 минут.

Подробнее о том, как приготовить такой суп, рассказал в своем видео блогер @mr.kulinar.