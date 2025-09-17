Опрос показал, как часто молодежь делает домашние заготовки на зиму

По данным опроса платежного сервиса «Апельсин», 79 процентов россиян регулярно делают домашние заготовки на зиму. Кроме того, 73 процента людей занимаются их приготовлением в возрасте 18–24 лет.

Так, чаще всего заготовками занимаются россияне 45–60 лет (89 процентов). В возрасте 35–44 лет их немного меньше — 78 процентов, реже всего заготовки делают 25–34-летние — 65 процентов.

Результаты исследования также показали причины, по которым россияне предпочитают домашние заготовки. На первом месте стоит желание наслаждаться насыщенными летними вкусами в течение всего года — 52 процента. Второй причиной является уверенность в высоком качестве самодельных закруток по сравнению с магазинными (37 процентов). Экономия средств оказалась наименее важным фактором: только девять процентов россиян занимается заготовками с целью уменьшения расходов на продукты.

Также для заготовок чаще всего используют овощи — 78 процентов россиян. Менее популярными являются ягоды — 14 процентов, и фрукты — восемь процентов. Кроме того, самыми распространенными способами консервации остаются классическая закатка (51 процент), маринование (30 процентов) и заморозка (18 процентов).

Сезон урожая сейчас в самом разгаре. Чтобы и в холодный сезон радовать себя натуральными овощами, фруктами и ягодами, пора делать заготовки. Рецептами закруток с «Вечерней Москвой» поделились звезды.