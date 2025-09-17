Опрос: 73 процента молодежи делают домашние заготовки на зиму

По данным опроса платежного сервиса «Апельсин», 79 процентов россиян регулярно делают домашние заготовки на зиму. Кроме того, 73 процента людей занимаются их приготовлением в возрасте 18–24 лет.

Опрос показал, как часто молодежь делает домашние заготовки на зиму
Так, чаще всего заготовками занимаются россияне 45–60 лет (89 процентов). В возрасте 35–44 лет их немного меньше — 78 процентов, реже всего заготовки делают 25–34-летние — 65 процентов.

Результаты исследования также показали причины, по которым россияне предпочитают домашние заготовки. На первом месте стоит желание наслаждаться насыщенными летними вкусами в течение всего года — 52 процента. Второй причиной является уверенность в высоком качестве самодельных закруток по сравнению с магазинными (37 процентов). Экономия средств оказалась наименее важным фактором: только девять процентов россиян занимается заготовками с целью уменьшения расходов на продукты.

Также для заготовок чаще всего используют овощи — 78 процентов россиян. Менее популярными являются ягоды — 14 процентов, и фрукты — восемь процентов. Кроме того, самыми распространенными способами консервации остаются классическая закатка (51 процент), маринование (30 процентов) и заморозка (18 процентов).

Сезон урожая сейчас в самом разгаре. Чтобы и в холодный сезон радовать себя натуральными овощами, фруктами и ягодами, пора делать заготовки. Рецептами закруток с «Вечерней Москвой» поделились звезды.