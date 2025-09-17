Секрет приготовления идеального теста для пельменей

У каждой хозяйки свой, проверенный годами рецепт приготовления пельменей, самого любимого блюда во многих семьях. Мы раскроем небольшие секреты, как сделать тесто той самой нужной консистенции, чтобы оно не порвалось или не слиплось при варке.

© ГлагоL

Тесто для пельменей готовится из самых простых ингредиентов. Для его приготовления вам понадобится: 250 мл теплой воды, одно крупное куриное яйцо, 1 ч. л. соли, 1 ст. л растительного масла и 550 г просеянной муки высшего сорта. Замешивать тесто можно в миксере на низких оборотах около 5 минут или вручную до тех пор, пока оно не станет упругим и перестанет липнуть к рукам. В результате вы получите эластичную массу весом около 850-900 г, пишет канал «Дина, Коллекция Рецептов«. Готовое тесто накройте миской и оставьте отдыхать на 15-20 минут, чтобы оно стало податливым. Растительное масло в составе делает его более пластичным, поэтому при раскатке вам не стоит дополнительно подсыпать муку. Такое тесто легко раскатывается в тонкий пласт, хорошо тянется и надежно скрепляется, не давая фаршу «убежать». После варки пельмени получаются плотными, сохраняют форму и не развариваются. Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что пельмени, хинкали и вареники могут быть опасны для людей с непереносимостью глютена. Ведь тесто для них готовят в основном из пшеничной муки. Сделать их более полезными можно, если использовать цельнозерновую муку, отмечал «ГлагоL».