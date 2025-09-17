Секрет выбора качественного растительного масла

А вы знали, что одна и та же бутылка растительного масла с одного завода может стоить по-разному? Такое ценообразование зависит от трех причин: способа отжима, степени очистки и упаковки.

При этом надо знать, что масло холодного отжима не может быть дешевым. Этот максимально бережный способ помогает продукту сохранить больше пользы и вкуса. Более бюджетным вариантом является масло, полученное экстракцией (рафинирование).

Чтобы выбрать хорошее масло и не переплатить, следуйте простым правилам. Для жарки можно брать любое рафинированное, причем даже самое дешевое. Лучше всего подходит высокоолеиновое, так как оно безопаснее при нагреве.

Для заправки салатов эксперты рекомендуют покупать нерафинированное холодного отжима. При этом всегда надо проверять прозрачность: качественное масло должно быть осадка и мути, с нейтральным запахом, рассказал популярный телеведущий Сергей Малозёмов в своем блоге.

Оказывается, масло собственных торговых марок крупных сетей производится на тех же заводах, что и раскрученные бренды, но стоит дешевле на 30-40%. Покупая продукт известных брендов, вы получаете то же масло, но с учетом переплаты за яркую упаковку и рекламу.