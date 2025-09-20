Пять минут на тесто: секрет пышных и сочных беляшей

Этот рецепт беляшей известен давно, что доказывает, что самое вкусное чаще всего бывает простым. Тесто на кефире готовится всего за пять минут и без дрожжей, но результат всегда поражает. Для теста вам понадобится: 500 мл кефира, 600 г муки, 1 ч. л. соли, 5 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. лимонной кислоты. Для начинки: 500 г фарша, 2 шт. лука, 1 ч. л. соли, 50 мл кипятка, черный перец по вкусу.

Смешайте в миске кефир, соль и масло. В просеянную муку добавьте соду и лимонную кислоту. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, и замесите эластичное тесто. Уберите его в пакет и дайте немного отдохнуть. Для начинки измельчите лук и смешайте с фаршем, солью и перцем. В самом конце влейте кипяток для сочности. Разделите тесто на 20 частей и скатайте в шарики. Каждый из них раскатайте в лепешку, выложите начинку и сформируйте треугольник, оставив небольшое дырку в центре, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей«.

Жарить беляши нужно на разогретом масле начинкой вниз. Перевернув, полейте их горячим маслом со сковороды — это сделает их еще сочнее. Ранее «ГлагоL» рассказал о способе приготовления беляшей «Хошан», их еще называют жареными мантами. Технология их приготовления отличается от классического рецепта, а в результате получаются такими же сочными и ароматными.