Секрет идеальной селедки с горчицей

Редко встретишь человека, которому селедка не нравится. Особенно в горчичном маринаде — она просто идеальна. При этом сельдь не уступает по пользе дорогим видам рыбы вроде семги или палтуса. В ней много полезных омега-3 кислот, которые защищают сердце, а также улучшают работу мозга и укрепляют иммунитет. Как приготовить селедку в горчичном маринаде. Сначала надо очистить ее. Сделать это довольно легко: пока рыба до конца не разморозилась, аккуратно вскройте брюшко и удалите все внутренности. Затем нарежьте филе порционными кусочками, пишет канал «Рецепты от мамули«.

После подготовки рыбы приступите к маринаду. Вам понадобится: 1 ст. л. соли, 1-1,5 ч. л. сахара, 1 ст. л. столового уксуса, 2 ст. л. зернистой горчицы, 0,5 ч. л. молотого перца, 0,5 ч. л. кориандра, 6 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. воды, зелень по вкусу. Нарежьте тонкими перьями 2-3 луковицы. В банку или любую другую емкость уложите слоями лук, сельдь и маринад. Повторяйте, пока ингредиенты не закончатся. Верхним слоем у вас должен быть лук. Накройте пленкой и уберите в холодильник на ночь. На следующий день можете наслаждаться ароматной закуской.

