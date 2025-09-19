Проще не бывает: как приготовить торт «Три стакана»

Приготовить торт «Три стакана» настолько легко, что справится даже новичок. Этот торт также называют дежурным, потому что он готовится быстро и из самых простых ингредиентов. Торт называется так не зря: все главные ингредиенты в нем можно отмерить стаканами. Для начала в 250 мл (1 ст.) кефира, йогурта или ряженки добавьте 1 ч. л. пищевой соды и немного лимонного сока, чтобы она погасилась.

Пока смесь пенится, в другой миске смешайте одно куриное яйцо, 1 ст. сахара и щепотку соли. Влейте туда же кисломолочную смесь, затем просейте стакан муки, 2 ст. л какао и все тщательно перемешайте. В конце влейте 3 ст. л растительного масла. Тесто вылейте в смазанную маслом форму и выпекайте около 40 минут при 180 градусах. Готовому коржу дайте остыть, а затем разрежьте на три пластины. Для крема смешайте 500 г жирной сметаны с 2-3 ст. л. сахарной пудры. Магазинную сметану не стоит взбивать миксером, а лучше аккуратно перемешайте венчиком, иначе крем будет жидким, поясняет канал «Готовим с Калниной Натальей«. Промажьте коржи кремом, посыпая каждый слой измельченными грецкими орехами. Бока и верх торта можно украсить крошкой от обрезков, какао-порошком и орехами. Перед подачей дайте ему немного времени пропитаться. Ранее «ГлагоL» рассказал, что приготовить в сезон яблок, когда девать их уже просто некуда.