Нутрициолог назвал три лучших способа приготовления картошки

Картофель любят практически все. Сейчас, когда свежий урожай уже выкопали, для многих он стал привычной частью меню. При этом, известно, что картошка – овощ «неоднозначный», особенно для тех, кто заботится о фигуре и здоровье организма. Врач рассказала, как включать картофель в рацион, чтобы он приносил пользу, а не вред.

Татьяна Ширинова, врач общей практики, нутрициолог, лидер регионального представительства Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (г. Новосибирск) ответила на вопросы редакции.

Нутрициолог пояснила, что картофель, действительно, считают «противоречивым» овощем, и при соблюдении каких-то диет, протоколов питания часто требуется его ограничение или исключение из-за того, что он имеет высокий гликемический индекс, и многие злоупотребляют им в качестве гарнира.

«Но на самом деле, картофель сам по себе нам не враг, и даже не враг для фигуры. Это отличный источник калия, витамина С, клетчатки и, что важно, резистентного крахмала, который образуется в процессе охлаждения овоща – это вещество, которое работает как пребиотик и улучшает работу кишечника», – рассказала врач.

Важный момент – как готовить картофель, и с чем его сочетать. Есть три наиболее полезных способа приготовления и употребления картошки.

Один из самых полезных – отварной в мундире: так картофель сохраняет больше витаминов, минералов. Причем, многие после варки кожуру очищают, а ее также нужно есть – это источник клетчатки, витаминов, минералов.

Второй способ – картофель, запеченный в духовке с минимальным количеством масла.

Третий – остывший вареный картофель. После охлаждения часть крахмала (которого многие боятся как углевода), превращается в резистентный, и он более медленно усваивается, меньше влияет на скачки глюкозы, на инсулин. Как пребиотик, он помогает микрофлоре кишечника.

Осторожнее следует быть с жареным картофелем, картофелем фри, где используется много жира, чаще всего рафинированного, который является трансжиром и канцерогеном. В чипсах, где есть соль, крахмал, жир, усилители вкуса – также больше вреда, чем пользы.

Как есть картофель, чтобы получать пользу?

Врач отвечает: