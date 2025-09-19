Риск удушья: какую лапшу запретили в Австралии
Лапша из конжака, которую еще называют ширатаки, пришла в мировую кухню из Японии. Ее готовят из клубня растения под названием аморфофаллус коньяк (конжак). Казалось бы, что опасного может быть в лапше? Однако, в Австралии и Новой Зеландии она строго-настрого запрещена. «Рамблер» объяснит почему.
Польза и риски
Основной компонент аморфофаллус коньяка — глюкоманнан, вид растворимой клетчатки, который при контакте с водой набухает и увеличивается в объеме. Именно это свойство делает конжаковую лапшу низкокалорийной: в 100 граммах содержится всего 10–20 ккал, почти нет жиров и углеводов, зато много клетчатки. Высокое содержание клетчатки улучшает работу кишечника, а низкий гликемический индекс делает ее подходящей для людей с диабетом.
Лапша практически не имеет собственного вкуса, но хорошо впитывает соусы и специи. Поэтому в Японии ее используют в качестве основы для супов, рагу или даже сладких блюд. В странах Европы и США ширатаки завоевали популярность среди тех, кто сидит на низкоуглеводной диете, ведь продукт позволяет почувствовать сытость и при этом не отражается на фигуре.
Конжак используют не только для приготовления лапши, но и для желейных десертов, конфет и напитков. За счет его густой текстуры блюда получаются очень плотными. В отличие от обычного желе, которое легко растворяется во рту, кусочки конжаковых сладостей не тают и могут застрять в горле.
Важно учитывать, что при попадании в желудок глюкоманнан продолжает разбухать. У некоторых людей продукт вызывает вздутие и дискомфорт в животе. Эо особенно опасно для детей и людей с проблемами пищеварения.
Почему лапшу из конжака запретили в Австралии?
В Австралии и Новой Зеландии продукты из конжака находятся под строгим запретом. Решение приняла организация Food Standards Australia New Zealand (FSANZ). Основная причина — риск удушья у детей и пожилых людей.
В конце 1990-х и начале 2000-х годов были зафиксированы трагические случаи: дети погибали, подавившись мини-желейными конфетами из конжака. В отличие от фруктового желе, такие сладости не растворялись во рту и могли надолго застрять в горле. После проведенных расследований власти Австралии и Новой Зеландии запретили импорт и продажу не только конжаковых конфет, но и всех остальных продуктов, в состав которых входит конжак, включая лапшу.
Как обстоят дела в других странах?
В Европе, США и России лапша из конжака продается свободно. Ее позиционируют как продукт для здорового питания и диет, однако на упаковке прописывают предупреждение: продукт нужно тщательно пережевывать и запивать большим количеством воды.
