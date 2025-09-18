Шеф-повар поделился секретом вкусного форшмака

Для приготовления вкусного форшмака необходима правильно подобранная селедка. Об этом «Газете.Ru» рассказала бренд-шеф ресторана «Бабель» Алена Комар.

«Все зависит от рыбы и от того, как она была засолена. Если селедка хорошая, форшмак получится нежным и сбалансированным», — заявила эксперт.

По ее словам, форшмак — простое, на первый взгляд, блюдо, но именно в нем проявляется индивидуальность каждого повара. Комар отметила, что у каждой хозяйки и заведения есть свой особый рецепт, который делает его уникальным. Так, например, в ресторане «Бабель» к классическим ингредиентам добавляют зеленые яблоки.

«Они придают блюду свежесть и легкую кислинку. Рыбное филе, куриное яйцо, белый хлеб, лук и сливочное масло создают гармоничное сочетание вкусов и текстур. Здесь нет случайных компонентов — каждый ингредиент играет свою роль», — рассказала Комар.

Шеф подчеркнула, что форшмак — это не просто закуска, а настоящий символ домашнего уюта и ресторанной кухни.