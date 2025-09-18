Собянин и Силуанов порассуждали о бокале вина в обеденный перерыв

Министр финансов России Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин на полях на Московского финансового форума порассуждали о бокале вина в обеденный перерыв. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе дискуссии Собянин привел в пример страны с высокой производительностью труда — Германию и Италию, где работающие граждане могут поспать или выпить по бокалу пива в обеденный перерыв. «Я не понимаю, если производительность труда в Москве как в Германии или в Италии, то почему мы в обед не можем, и не выпиваем по бокалу вина в Москве?» — пошутил Силуанов.

«Большой обеденный перерыв, бокал пива и короткая рабочая неделя», — добавил Собянин.

Ранее, в августе, Росстат сообщил, что средняя заработная плата в апреле 2025 года в Москве составила 178,2 тысячи рублей. Исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций, кроме малого бизнеса.