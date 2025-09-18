Как правильно заморозить укроп

При правильном подходе ароматный укроп с вашей грядки будет радовать всю зиму. Однако чаще всего после заморозки он превращается в безвкусный ледяной комок. Опытные огородники раскрыли несколько секретов, как правильно подготовить зелень, чтобы она оставалась свежей.

© globallookpress

Главная ошибка — тщательное мытье. Вода впитывается в стебли, разбавляя эфирные масла, отвечающие за вкус и запах. При заморозке эта влага превращается в лед, который затем рвет клетки растения. Если зелень чистая, просто стряхните пыль, или быстро промойте, а затем высушите на полотенце.

Вторая ошибка — перед заморозкой мелко нарезать укроп. От этого он теряет аромат и быстрее портится. Поврежденные при резке клетки выделяют сок, который превращается в лед. Замораживать лучше всего целыми веточками или небольшими пучками. Резать следует уже замороженным, прямо перед добавлением в блюдо, поясняет канал «Урожайный сад и огород«.

Третья проблема — медленная заморозка большими порциями. Раскладывайте укроп небольшими порциями на плоской поверхности и замораживайте в режиме «шоковой заморозки». Затем переложите в герметичный пакет или контейнер, чтобы избежать обветривания.

