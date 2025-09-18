Диетолог поделился лучшим способом заготовки яблок на зиму

Яблоки — один из самых доступных и любимых фруктов в России. Они растут практически в каждом саду и прекрасно подходят для самых разных способов заготовки. URA.RU обсудило с диетологом Натальей Кругловой, как лучше всего заготовить яблоки на зиму, чтобы они оставались не только вкусными, но и полезными.

В чем польза яблок

Диетолог отметила, что яблоки не просто вкусный перекус, но и источник клетчатки, пектинов, калия и ряда витаминов. Они помогают поддерживать работу кишечника, способствуют нормализации холестерина и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

«Даже приготовленные яблоки при высоких температурах сохраняют ряд питательных веществ. Например, пищевые волокна и пектины, которые необходимы для поддержания здоровья микробиоты кишечника. Помимо этого, в приготовленных яблоках сохраняется калий», — объяснила Наталья Круглова.

Польза сушеных яблок

Сушеные яблоки подойдут как перекус в дороге, так и в качестве основы для компотов или добавки к выпечке или кашам. Их плюс в том, что они сохраняют значительную часть полезных веществ, а храниться могут месяцами без добавления сахара и консервантов.

Однако есть и нюансы.

«К сожалению, рассматривать сушеные яблоки как источник витамина С мы не можем. Под действием температуры этот витамин быстро теряется», — отмечает диетолог.

Зато в сушеных яблоках остается клетчатка и пектины, которые помогают работе кишечника, а также калий — важный минерал для сердца и сосудов. Так что сушеные яблоки можно смело включать в рацион как полезный перекус. Они легко заменят сладости, при этом не перегружают организм добавленным сахаром.

Рецепт сушеных яблок

Сушка — самый простой способ заготовить яблоки на зиму. Они получаются сладковато-кислые, легкие и долго хранятся без сахара и консервантов.

Ингредиенты:

яблоки — 2–3 кг;

лимонный сок (по желанию, для сохранения цвета);

вода — 1 литр.

Приготовление: яблоки тщательно промыть, удалить сердцевину, нарезать дольками или кружочками толщиной 5–7 мм. Чтобы дольки не потемнели, можно на 2–3 минуты опустить их в воду с добавлением лимонного сока. Затем разложить яблоки на решетке в сушилке для фруктов или в духовке при температуре 60–70 градусов.

Сушка займет от 6 до 10 часов, в зависимости от сорта и толщины ломтиков. Готовые яблоки должны быть эластичными, но не выделять сок при нажатии. Хранить в стеклянных банках или тканевых мешочках в сухом месте.

Польза моченых яблок

Если сушка знакома всем, то вот моченые яблоки сегодня редко встречаются на столе. Чтобы их приготовить, фрукты целиком выдерживают в растворе воды, соли, сахара и пряностей. В результате они приобретают особый кисло-сладкий вкус и легкую ферментацию, которая напоминает квашеную капусту.

Главное преимущество моченых яблок в том, что при таком способе заготовки сохраняется больше витаминов, чем при термической обработке. Процесс брожения естественный, без нагревания, так что витамин С в них остается, а молочнокислые бактерии дополнительно поддерживают микрофлору кишечника. К тому же, моченые яблоки дольше хранятся.

Рецепт моченых яблок

Это старинный русский способ заготовки, при котором яблоки проходят естественное молочнокислое брожение. В результате они приобретают необычный вкус и сохраняют часть витаминов.

Ингредиенты:

яблоки поздних сортов — 5 кг;

вода — 5 литров;

сахар — 200 г;

соль — 100 г;

ржаная мука — 3–4 ст. ложки;

пряности по вкусу (лист смородины, мята, гвоздика).

Приготовление: яблоки вымыть и уложить в чистую эмалированную или стеклянную емкость слоями, перекладывая листьями смородины или мяты. Для заливки приготовить раствор: в кипяченой воде развести соль и сахар, добавить муку для легкого брожения. Остудить и залить яблоки так, чтобы жидкость полностью их покрывала. Затем сверху яблоки нужно закрыть крышкой.

Первую неделю яблоки нужно держать при комнатной температуре, затем убрать в прохладное место, например погреб или холодильник. Через 30–40 дней яблоки будут готовы к употреблению.

Польза варенья из яблок

Помимо сушки и мочения, хозяйки часто варят из яблок варенье, джем или компот. Но диетолог предупреждает, что не стоит воспринимать варенье как полезное блюдо. Ведь высокая температура разрушает витамин С, а добавленный сахар делает сладость десертом, а не источником полезных витаминов и минералов.

«Варенье, джемы, повидло — это продукты, которые важно относить именно к десертам. Их не стоит использовать в больших количествах. К сожалению, их калорийность значительно выше, чем у свежего продукта», — предупреждает Наталья Круглова.

Рецепт варенья из яблок

Яблочное варенье — классика домашней кухни. Оно получается ароматным, янтарного цвета и отлично подходит к чаю или выпечке.

Ингредиенты:

яблоки — 2 кг;

сахар — 1,5 кг;

вода — 300 мл;

корица или ваниль — по вкусу.

Приготовление: яблоки очистить от сердцевины, нарезать дольками. В кастрюле сварить сироп из воды и сахара, опустить туда яблоки и варить на слабом огне до прозрачности фруктов. Обычно процесс занимает 2–3 приема по 15–20 минут: проварить, остудить, затем снова довести до кипения.

В конце можно добавить корицу или ваниль для аромата. Горячее варенье разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками. Хранить в прохладном месте.

Польза замороженных яблок

Заморозка — один из самых простых вариантов сохранения урожая. Он не требует добавления сахара или соли, а процесс подготовки минимален: яблоки достаточно вымыть, нарезать ломтиками, удалить сердцевину и сложить в морозильник. Некоторые хозяйки дополнительно бланшируют дольки, чтобы они лучше сохраняли цвет и текстуру, но делать это необязательно.

При заморозке яблоки теряют часть витамина С , однако большинство минералов, клетчатка и пектины остаются. Но в свежем виде их употреблять уже не получится: структура мякоти после разморозки меняется, из-за чего яблоко становится мягким и водянистым. Диетолог отмечает, что такой вариант отлично подойдет для хозяек, ведь замороженные фрукты удобно использовать для выпечки, приготовления смузи, пюре или начинки для блинов.

Можно ли заменить заготовками свежие яблоки: мнение диетолога

При всей привлекательности заготовок важно помнить: ничто не заменит свежие яблоки. В зимние месяцы на помощь приходят поздние сорта, которые хорошо хранятся и позволяют употреблять яблоки круглый год.