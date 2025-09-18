Три рецепта простых салатов с минимумом калорий

С наступлением холодов мы начинаем чаще мечтать о плотном семейном ужине. Но вечерние трапезы с калорийными картофельными пюре, котлетами и жареной курочкой неизбежно скажутся лишним весом и ненавистными складками на боках. Если такая трансформация вам ни к чему, лучше предпочесть низкокалорийную альтернативу в виде сытных теплых салатов. Они запросто заменят полноценный ужин, ведь в составе есть и овощи, и сыр, и крупы. Даже муж-привереда и избалованные дети оценят эти блюда-выручалочки. Шеф-повар Вера Дудченко поделилась с WomanHit тремя своими фирменными рецептами.

Салат с брокколи и зеленой гречкой

Ингредиенты

Брокколи — 250 г.

Зеленая гречка — 250 г.

Перец сладкий — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Укроп свежий — 1 пучок.

Мята свежая — 4 веточки.

Оливки без косточки — 10—12 шт.

Грецкие орехи — 50 г.

Сок лайма — 1 шт.

Белый винный уксус — 2 ст. л.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

В небольшой кастрюльке 400 мл воды доводим до кипения, чуть солим, закладываем зеленую гречку и убавляем огонь, прикрыв крышкой. Спустя 10 минут можно снимать с плиты. Мелко рубим лук, грецкие орехи, листочки мяты и укроп. Оливки режем на четыре части. Очищенный сладкий перец режем кубиками, а брокколи разбираем на мини-соцветия. Смешиваем все ингредиенты, солим, перчим и подаем к столу.

Перловка с запеченными овощами и базиликом

Ингредиенты

Перловая крупа — 200 г.

Лук репчатый — 1 шт.

Перец сладкий — 2 шт.

Баклажан — 1 шт.

Горошек зеленый — 100 г.

Харисса — по желанию.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Паприка копченая — 1 ч. л.

Сок ½ лимона.

Соль, перец — по вкусу.

Свежая упетрушка и базилик — по вкусу.

Приготовление

Отвариваем перловку согласно инструкции на упаковке и бланшируем горошек. Нарезаем перцы, баклажан и лук кубиками Приправляем овощи оливковым маслом, солью, перцем, паприкой. Переложим в форму для запекания и подержим в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут. Готовые овощи перекладываем в большую миску, туда же отправим горожек, петрушку и базилик, готовую перловку. По желанию добавим пасту харисса и выжмем сверху сок половины лимона, перемешаем.

Салат из булгура и свеклы

Ингредиенты

Пастернак — 1 шт.

Морковь — 2 шт.

Булгур — 100 г.

Свекла отварная — 150 г.

Козий сыр — 100 г.

Петрушка свежая — 1 пучок.

Мед — 1 ст. л.

Масло оливковое — 2 ст. л.

Сок ½ лимона.

Сушеные хлопья чили — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Разогреем духовку до 200 градусов, нарежем морковь и пастернак соломкой, выложим на противень. Чуть сбрызнем маслом, посолим, поперчим и отправим запекаться на 18—20 минут. Тем временем отправим в кипящую воду булгур и отварим до полуготовности в течение 6—8 минут. Он должен стать почти мягким. Польем запеченные овощи медом и присыпем хлопьями чили, а затем вернем в духовку запекаться до золотисто0коричневого оттенка (еще около 10 минут). В большую миску выложим булгур, туда же — готовые овощи, сверху выжмем лимонный сок, посыпем мелко нарубленной петрушкой, посолим, поперчим и перемешаем. Разложим салат по порциям. На каждую свеху положим несколько кубиков свеклы и козьего сыра. Приятного аппетита!