Как выбрать рыбу для жарки

Аромат жареной рыбы, шипящей на сковороде, способен всех заманить всех на кухню. Еще бы как устоять перед сочной мякотью под хрустящей золотистой корочкой. Чтобы не испортить это простое блюдо, надо выбрать правильную рыбу и учесть несколько правил.

Для жарки на скороводе лучше всего подходят виды с плотным мясом и минимальным количеством мелких костей. Из речных рыб — сом, карп, сазан, щука, форель, крупный окунь и толстолобик. Мелкую рыбу вроде корюшки, ряпушки или снетку хорошо жарить целиком. У морской рыбы мелких костей значительно меньше. Для жарки на скороводе выбирайте пикшу, камбалу, сибас, дорадо или морской язык. А лососевые лучше запечь в духовке, поскольку они сами по себе достаточно жирные, поясняет канал «Гастроном.ру«. Перед жаркой рыбу следует заранее посолить, а жарить на смеси растительного и сливочного масел — так получится та самая золотистая корочка.

