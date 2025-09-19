Как приготовить из кабачков ресторанное блюдо за 30 минут

Этот рецепт превращает простые кабачки в премиальную закуску ресторанного уровня. Волованы, фаршированные муссом из кабачка и копченой красной рыбы, способны украсить любой праздничный стол. Для приготовления этого блюда вам понадобятся: кабачки — 300 г, рыба копченая — 120 г, яйцо куриное — 4 шт., сыр сливочный — 150 г, лук репчатый — 1 шт, морковь — 1шт, сок и цедра половины лимона, укроп и петрушка — по 3 веточки, соль и перец — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л.

Для приготовления мусса молодые кабачки без семян и лук следует обжарить до мягкости и золотистого цвета, затем перебивают в блендере с вареными яйцами, копченой рыбой, сыром, тертой морковью и зеленью. В самом конце добавляют лимонный сок и тертую цедру: это придаст муссу легкую цитрусовую нотку, отмечает канал «Правильно, готовим«. Готовым муссом начините волованы или любые другие тарлатетки. Изысканная закуска готова к подаче. Ранее «ГлагоL» поделился рецептом салата из кабачков, который по вкусу напоминает грибы. Эта простая и вкусная закуска отлично подойдет для зимнего застолья.