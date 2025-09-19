Волшебное тесто за пять минут: секрет идеальных пирожков без дрожжей

Этот рецепт теста для пирожков покорит вас сразу. Оно готовится всего пять минут, и для него не нужны дрожжи, а результат получается отличным.

Тесто по этому рецепту можно назвать универсальным, из него можно готовить любую выпечку. Оно замешивается моментально и может храниться в холодильнике 2-3 дня, а можно даже закинуть в морозилку на пару месяцев: с ним ничего не будет.

Для приготовления теста просейте 300 г муки, добавьте 110 г мягкого сливочного масла. Разотрите масло с мукой в мелкую крошку. В отдельной миске смешайте 90 г жирной сметаны, одно яйцо, 1 ч. л. сахара и 1/2 ч. л. соли. Все тщательно перемешайте, соедините с мучной крошкой и замесите тесто, отмечает канал «Вкусная история».

Готовое тесто уберите в пакете в холодильник примерно на полчаса. В это время можно заняться начинкой: 400 г филе индейки нарежьте кусочками (можете взять любое мясо по вашему желанию), добавьте 2 нарезанные средние луковицы, посолите и поперчите по вкусу. В самом конце добавьте пару ложек холодной воды и перемешайте все ингредиенты до однородности. Достаньте тесто, разомните и разделите на маленькие шарики. Каждый колобок раскатайте в лепешку, положите немного начинки и сформируйте пирожок. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, смажьте желтком и выпекайте около 35-40 минут при 180 градусах. Пирожки с пылу с жару подайте к столу: семье понравится.

