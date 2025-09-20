Какой болгарский перец полезнее — красный, желтый или зеленый

Болгарский перец — один из самых популярных овощей на нашем столе. Его добавляют в салаты, закуски, первые и вторые блюда. Но возникает вопрос: какой перец полезнее — красный, желтый или зеленый? Каждый из них отличается по вкусу, цвету и составу. «Рамблер» разобрался, чем именно полезен каждый сорт.

Красный перец

Красный болгарский перец считается самым зрелым. Именно в нем накапливается больше всего полезных веществ. В первую очередь это витамин С: по его содержанию красный перец в несколько раз превосходит лимон. Один крупный овощ может покрыть дневную норму этого витамина для взрослого человека.

Кроме того, в красном перце много каротиноидов и антиоксидантов. Эти вещества помогают укрепить иммунитет, защищают клетки от старения и снижают риск воспалений. Также регулярное употребление красного перца может положительно влиять на сердце и сосуды, так как антиоксиданты снижают уровень «плохого» холестерина.

Еще один важный компонент — витамин А, который необходим для здоровья кожи и зрения. Поэтому красный перец особенно рекомендуется есть детям и людям пожилого возраста, а также тем, кто заботится о красоте кожи и волос.

Желтый перец

Желтый болгарский перец немного отличается по составу от красного. В нем меньше витамина А, но зато больше редких витаминов группы В и фолиевой кислоты. Эти вещества полезны для нервной системы и помогают справляться со стрессом.

Желтый перец часто рекомендуют беременным женщинам, так как в фолиевая кислота в его составе необходима для правильного развития плода. Также он полезен для людей, которые много работают или подвержены эмоциональному напряжению.

По вкусу желтый перец более сладкий и мягкий, чем зеленый. Его часто добавляют в салаты или используют для запекания. При этом он тоже богат витамином С и калием, что делает его хорошим продуктом для поддержки сердца.

Зеленый перец

Зеленый перец — это недозревший плод. Он менее сладкий и имеет легкую горчинку, но тоже очень полезен. В нем меньше витамина А и антиоксидантов, чем в красном, но зато больше хлорофилла. Это вещество помогает очищать организм и улучшает работу печени.

Зеленый перец ценят те, кто следит за весом. В нем меньше сахаров и калорий, чем в красном и желтом. Поэтому его рекомендуют включать в диеты для похудения. Он хорошо сочетается с белковыми блюдами — мясом, рыбой, бобовыми. Кроме того, зеленый перец богат клетчаткой, которая улучшает пищеварение и помогает нормализовать уровень сахара в крови.

Нельзя сказать, что один цвет полезнее другого — у каждого свои преимущества. Лучший вариант — сочетать разные виды. Тогда организм получит максимум пользы: витамины, антиоксиданты, минералы и клетчатку.

