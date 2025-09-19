Установлен рекорд России по выращиванию гигантских тыкв

Фермер-любитель из Подмосковья Александр Чусов установил рекорд России по выращиванию самой большой тыквы. Стрелка весов на контрольном взвешивании в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" остановилась на отметке 969 кг, передает корреспондент ТАСС.

"Выращивать гигантские тыквы - это довольно сложный процесс, особенно если стремиться на наивысший результат. По сути, у нас подход как у спортсменов, которые посвящают весь день тренировкам. Мы живем ради этой тыквы, чтобы показать свой лучший результат", - сказал Чусов.

Агроном выращивает гигантские тыквы с 2017 года, на данный момент он является рекордсменом по выращиванию в России. Годом ранее он представил тыкву весом 817 кг.

Второе место в чемпионате этого года также заняла тыква Чусова, ее вес составил 961 кг. Чтобы измерить точную массу овощей, их водружали на промышленные платформенные весы при помощи крана-манипулятора.

Тыквы - не единственные культуры, которые принимают участие в конкурсе. В этом году участники из разных городов России привезли на чемпионат гигантские кабачки, арбузы, лук, патиссоны, морковь, подсолнухи и гортензии. Наталья Веренева из Воронежской области стала обладательницей рекорда по выращиванию гигантского лука (3,9 кг), Артем Ефремычев из Нижегородской области вырастил самый большой кабачок (44,35 кг), свеклу (7,8 кг) и патиссон (319,8 кг). Тимофей Савин из Оренбургской области привез на конкурс самый большой арбуз весом 124,6 кг. Марина Матвеева из Ленинградской области вырастила самую длинную морковь (158 см). Самые большие окружности шапок подсолнуха и гортензии представили Савин (163 см) и Алина Романова (56 см).

Свою первую гигантскую тыкву Чусов вырастил в 2017 году - она весила 432 кг.

Овощ был представлен в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" на ежегодной осенней выставке, с тех пор выставка гигантских тыкв стала ежегодной традицией. Мировой рекорд был побит в 2023 году американским фермером Трэвисом Джинджером, вырастившим тыкву весом 1 246 кг.