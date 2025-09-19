Курица по-китайски – это быстрый способ приготовить яркое и насыщенное блюдо из самых доступных ингредиентов.

Филе нарезают небольшими кусочками, добавляют яйцо, специи и немного муки. Благодаря такому маринаду мясо получается мягким внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

После обжарки основное внимание уделяется соусу. В его состав входят соевый соус, немного сахара, кетчуп и растительное масло. Все просто, но именно эта комбинация придает курице карамелизованную глазурь и насыщенный вкус.

Рецепт супа с клецками: просто, вкусно и по‑домашнему

Готовое блюдо подают с рисом или лапшой. Это универсальный вариант ужина, который не требует сложной подготовки, но всегда производит впечатление.

Подробнее о том, как приготовить курицу по-китайски, рассказала в своем видео блогер @Jenia.gotovit.