Необычные рецепты с сыром от шеф-повара

Скажите: «Сыр» — интересные, необычные и полезные рецепты с ним от шеф-повара
Сыр — это вкусный и компактный микс белка, кальция и фосфора, который поддерживает кости, зубы и мышцы без лишних усилий. В нем есть витамины A и B12, а в выдержанных видах — еще и K2, помогающий откладывать кальций туда, где нужно. Жиры сыра улучшают усвоение жирорастворимых витаминов и дают устойчивое чувство сытости, поэтому кусочек сыра работает лучше случайного сладкого перекуса. Плюс: в некоторых ферментированных сырах (например, с живыми культурами) — натуральные пробиотики для дружелюбной микробиоты.
Еще один приятный бонус — сыр хорошо вписывается в «умные» перекусы и баланс тарелки. Небольшая порция (30–40 г) с фруктом и горстью орехов сгладит скачки сахара и поможет держать энергию ровной. А твердые и выдержанные сыры часто содержат меньше лактозы, поэтому подходят тем, кто ее не переносит в молоке. Итог: грамотно подобранный сыр — это не только про удовольствие, но и про реальную пользу для опорно-двигательного аппарата, кожи, нервной системы и общего самочувствия. Шеф-повар Руслан Миронов дал интересные рецепты с сыром, которые вас удивят и обрадуют.
Буррата с запеченным виноградом, бальзамиком и фундуком
Ингредиенты
- Буррата — 1 шар (200 г).
- Виноград красный — 250 г.
- Бальзамический уксус — 1,5 ст. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Фундук жареный, грубо рубленный — 30 г.
- Тимьян — 2 веточки, соль, перец.
Приготовление
Запеките виноград с маслом, бальзамиком, медом и тимьяном при 200°C 10–12 минут, посолите, поперчите. Выложите буррату на тарелку, сверху теплый виноград с соком от запекания и посыпьте фундуком.
Халуми-шаурма с манго-чили соусом и хрустящей капустой
Ингредиенты
- Халуми — 250 г.
- Лепешки пшеничные или тонкий лаваш — 2–3 шт.
- Капуста краснокочанная — 150 г.
- Огурец — 1 шт.
- Кинза — горсть.
- Для соуса: манго — ½ шт., сок лайма — 1 ст. л., мед — 1 ч. л., чили — по вкусу, щепотка соли.
Приготовление
Обжарьте халуми на сухой сковороде 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Измельчите манго с лаймом, медом, чили и солью в блендере, капусту тонко нашинкуйте, огурец нарежьте. Соберите шаурму: лаваш, капуста, огурец, халуми, соус, кинза, заверните и прогрейте на сухой сковороде.
Запеченная фета с медом, апельсиновой цедрой и перцем чили
Ингредиенты
- Фета — 200 г (брусок).
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Мед — 1–2 ч. л.
- Цедра апельсина — ½ ч. л.
- Свежемолотый перец, щепотка хлопьев чили.
- Кедровые орешки — 20 г.
- Для подачи: питта или багет, травы.
Приготовление
Положите фету в форму, полейте маслом и медом, добавьте цедру, перец и чили. Запекайте при 200°C 12–15 минут до образования красивой корочки посыпьте кедровыми орешками и травами, подавайте с теплой питтой.
Камамбер с мисо-кленовой глазурью и кунжутом
Ингредиенты
- Камамбер — 1 круг (250 г).
- Белая мисо-паста — 1 ч. л.
- Кленовый сироп — 1,5 ч. л. (или мед).
- Рисовый уксус — 1 ч. л.
- Орехи (пекан, кедровые) — 100 г.
- Кунжут — 1 ст. л.
- Зеленый лук — 2 перышка.
- Ягоды (черника, брусника) — для декора.
- Хлеб или крекеры — для подачи.
Приготовление
Смешайте мисо, кленовый сироп и уксус. Сделайте неглубокие надрезы на сыре, намажьте глазурью, запекайте при 190°C 12 минут. Посыпьте кунжутом и зеленым луком, орехами и ягодами, подавайте горячим.
Паста с горгонзолой, лимоном и фисташками
Ингредиенты
- Паста (спагетти или ригони) — 250 г.
- Горгонзола — 120 г.
- Сливки 20–22% — 120 мл.
- Цедра и сок ½ лимона.
- Фисташки несоленые — 40 г.
- Черный перец, щепотка соли.
- Руккола — горсть (по желанию).
Приготовление
Сварите пасту до степени аль денте. В сотейнике прогрейте сливки, расплавьте горгонзолу, добавьте цедру и 1–2 ч. л. лимонного сока, поперчите. Смешайте соус с пастой, посыпьте рублеными фисташками и, при желании, рукколой.