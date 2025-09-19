Необычные рецепты с сыром от шеф-повара

Сыр — это вкусный и компактный микс белка, кальция и фосфора, который поддерживает кости, зубы и мышцы без лишних усилий. В нем есть витамины A и B12, а в выдержанных видах — еще и K2, помогающий откладывать кальций туда, где нужно. Жиры сыра улучшают усвоение жирорастворимых витаминов и дают устойчивое чувство сытости, поэтому кусочек сыра работает лучше случайного сладкого перекуса. Плюс: в некоторых ферментированных сырах (например, с живыми культурами) — натуральные пробиотики для дружелюбной микробиоты.

© unsplash

Еще один приятный бонус — сыр хорошо вписывается в «умные» перекусы и баланс тарелки. Небольшая порция (30–40 г) с фруктом и горстью орехов сгладит скачки сахара и поможет держать энергию ровной. А твердые и выдержанные сыры часто содержат меньше лактозы, поэтому подходят тем, кто ее не переносит в молоке. Итог: грамотно подобранный сыр — это не только про удовольствие, но и про реальную пользу для опорно-двигательного аппарата, кожи, нервной системы и общего самочувствия. Шеф-повар Руслан Миронов дал интересные рецепты с сыром, которые вас удивят и обрадуют.

Буррата с запеченным виноградом, бальзамиком и фундуком

Ингредиенты

Буррата — 1 шар (200 г).

Виноград красный — 250 г.

Бальзамический уксус — 1,5 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Фундук жареный, грубо рубленный — 30 г.

Тимьян — 2 веточки, соль, перец.

Приготовление

Запеките виноград с маслом, бальзамиком, медом и тимьяном при 200°C 10–12 минут, посолите, поперчите. Выложите буррату на тарелку, сверху теплый виноград с соком от запекания и посыпьте фундуком.

Халуми-шаурма с манго-чили соусом и хрустящей капустой

Ингредиенты

Халуми — 250 г.

Лепешки пшеничные или тонкий лаваш — 2–3 шт.

Капуста краснокочанная — 150 г.

Огурец — 1 шт.

Кинза — горсть.

Для соуса: манго — ½ шт., сок лайма — 1 ст. л., мед — 1 ч. л., чили — по вкусу, щепотка соли.

Приготовление

Обжарьте халуми на сухой сковороде 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Измельчите манго с лаймом, медом, чили и солью в блендере, капусту тонко нашинкуйте, огурец нарежьте. Соберите шаурму: лаваш, капуста, огурец, халуми, соус, кинза, заверните и прогрейте на сухой сковороде.

Запеченная фета с медом, апельсиновой цедрой и перцем чили

Ингредиенты

Фета — 200 г (брусок).

Оливковое масло — 1 ст. л.

Мед — 1–2 ч. л.

Цедра апельсина — ½ ч. л.

Свежемолотый перец, щепотка хлопьев чили.

Кедровые орешки — 20 г.

Для подачи: питта или багет, травы.

Приготовление

Положите фету в форму, полейте маслом и медом, добавьте цедру, перец и чили. Запекайте при 200°C 12–15 минут до образования красивой корочки посыпьте кедровыми орешками и травами, подавайте с теплой питтой.

Камамбер с мисо-кленовой глазурью и кунжутом

Ингредиенты

Камамбер — 1 круг (250 г).

Белая мисо-паста — 1 ч. л.

Кленовый сироп — 1,5 ч. л. (или мед).

Рисовый уксус — 1 ч. л.

Орехи (пекан, кедровые) — 100 г.

Кунжут — 1 ст. л.

Зеленый лук — 2 перышка.

Ягоды (черника, брусника) — для декора.

Хлеб или крекеры — для подачи.

Приготовление

Смешайте мисо, кленовый сироп и уксус. Сделайте неглубокие надрезы на сыре, намажьте глазурью, запекайте при 190°C 12 минут. Посыпьте кунжутом и зеленым луком, орехами и ягодами, подавайте горячим.

Паста с горгонзолой, лимоном и фисташками

Ингредиенты

Паста (спагетти или ригони) — 250 г.

Горгонзола — 120 г.

Сливки 20–22% — 120 мл.

Цедра и сок ½ лимона.

Фисташки несоленые — 40 г.

Черный перец, щепотка соли.

Руккола — горсть (по желанию).

Приготовление

Сварите пасту до степени аль денте. В сотейнике прогрейте сливки, расплавьте горгонзолу, добавьте цедру и 1–2 ч. л. лимонного сока, поперчите. Смешайте соус с пастой, посыпьте рублеными фисташками и, при желании, рукколой.