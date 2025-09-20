Утро без хлопот: как приготовить самый хрустящий картофельный завтрак

Картофельные «ленивчики» станут настоящим спасением для тех, кто любит вкусно позавтракать, но не хочет долго стоять у плиты. Но это не драники, а их упрощенная версия. Они готовится быстро, а результат просто поражает — хрустящая корочка и нежная начинка. Вам понадобится: 400 г картофеля, 1 луковица, 2 яйца, 1 ч. л. соли, несколько кусочков батон и растительное масло для жарки. Сначала натрите сырую картошку на мелкой терке и хорошо отожмите массу, но сок не выливайте, пока оставьте его в стакане. Через несколько минут на дне осядет натуральный крахмал, отмечается в блоге «Готовим с Калниной Натальей«. В миску с отжатым картофелем добавьте яйца, измельченный лук и тот самый крахмал со дна стакана. Посолите и тщательно перемешайте. Затем возьмите ломтики хлеба и щедро намажьте на них картофельную массу. Жарить «ленивчики» надо на разогретом масле намазанной стороной вниз до золотистой корочки. С обратной стороны можно не обжаривать, они и так пропекутся. Ранее «ГлагоL» поделился рецептом кутабов с картофелем. Они получаются хрустящими снаружи и сочными внутри.

© ГлагоL