Как приготовить протеиновые батончики в домашних условиях: 2 простых рецепта от бренд-шефа
Это полезный перекус в дорогу, который отлично насыщает.
В походе или во время активного отдыха на природе важно иметь под рукой перекус, который насытит, но при этом не займёт много места в сумке и не испортится в дороге. Домашние батончики — отличное решение. Они готовятся из простых и доступных ингредиентов: орехи содержат ценные жиры и белок, сухофрукты насыщают углеводами и натуральной сладостью, а мёд связывает все компоненты и добавляет заряд энергии. Приготовление не требует специальных навыков и приборов: понадобится только блендер.
«Подготовил для вас два рецепта. Такие батончики хорошо хранятся в холодильнике, что позволяет приготовить их сразу на всю неделю или заморозить и доставать по мере необходимости», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Рецепты протеиновых батончиков
Орехово-медовые батончики
Эти классические батончики легко адаптировать под свой вкус: можно добавить сухофрукты для кислинки или шоколад для большей сладости.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 488 ккал.
- Белки: 13 г.
- Жиры: 29,5 г.
- Углеводы: 45,1 г.
Ингредиенты:
- миндаль — 120 г;
- овсяные хлопья — 150 г;
- арахисовая паста — 90 г;
- кокосовое масло — 30 мл;
- мёд — 120 мл;
- соль — щепотка (по желанию).
Также понадобится прямоугольная форма примерно 20×20 см.
Совет: дополнительно можно добавить сушёную клюкву, кокосовую стружку, шоколадную крошку или другие топинги по вкусу.
Способ приготовления
- Подготовьте орехи. Миндаль нарубите произвольно, по вашему предпочтению. Соедините с овсяными хлопьями, по желанию добавьте немного кокосовой стружки, сушёной клюквы или горсть маленьких шоколадных крошек.
- Соедините в небольшой кастрюле или сотейнике арахисовую пасту, кокосовое масло, соль и мёд. Массу прогрейте на слабом огне, периодически помешивая, пока она не станет однородной. Следите, чтобы смесь не закипела, иначе мёд потеряет свои полезные свойства.
- Вылейте готовую массу в миску с орехами и овсянкой. Тщательно мешайте до тех пор, пока все сухие ингредиенты не будут равномерно покрыты сладкой массой.
- Застелите форму пергаментом и выложите на неё массу. Равномерно распределите и хорошо утрамбуйте ложкой.
- Отправьте форму в холодильник на два часа. За это время масса застынет и станет плотной.
- После охлаждения достаньте заготовку и нарежьте острым ножом на аккуратные прямоугольники.
Фруктово-ореховые батончики с протеином
Основа этого рецепта — финики, которые придают мягкую тягучую консистенцию. Благодаря протеину батончики подойдут тем, кто занимается спортом или хочет добавить в рацион больше белка. При этом вкус получается сбалансированным: нежная сладость фиников, лёгкая кислинка сухофруктов и приятный ореховый хруст.
КБЖУ на 100 г
- Калории: 421 ккал.
- Белки: 17,7 г.
- Жиры: 22,4 г.
- Углеводы: 39 г.
Ингредиенты:
- финики без косточек — 150 г;
- арахисовая паста — 120 г;
- сухой протеин (протеиновый порошок) — 40 г;
- овсяные хлопья — 50 г;
- семена тыквы — 50 г;
- миндаль — 50 г;
- сушёная вишня или курага — по вкусу.
Способ приготовления
- Удалите косточки из фиников, если они есть. Для этого надрежьте каждый плод вдоль и аккуратно вытащите сердцевину.
- Положите в чашу блендера финики и арахисовую пасту и пробейте до получения густой и вязкой массы. Если прибора нет, то измельчите финики ножом и смешайте с пастой.
- Засыпьте к полученной смеси протеин и овсяные хлопья. Ещё раз пробейте, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились. Консистенция должна стать плотной.
- Добавьте в массу миндаль и семена тыквы (предварительно их можно слегка измельчить, если хочется более нежной текстуры), а также сушёную вишню или курагу. Перемешайте.
- Застелите форму для запекания пергаментом и переложите туда массу. Распределите её равномерно и тщательно утрамбуйте ложкой.
- Уберите форму в морозильную камеру минимум на один час. Затем достаньте, аккуратно переложите получившуюся массу на разделочную доску и острым ножом нарежьте на порции.
Хранить батончики удобно в холодильнике в герметичном контейнере — они легко пролежат несколько дней. Если хочется заготовить больше, их можно заморозить и доставать по мере необходимости.