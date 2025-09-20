Как приготовить протеиновые батончики в домашних условиях

Это полезный перекус в дорогу, который отлично насыщает.

В походе или во время активного отдыха на природе важно иметь под рукой перекус, который насытит, но при этом не займёт много места в сумке и не испортится в дороге. Домашние батончики — отличное решение. Они готовятся из простых и доступных ингредиентов: орехи содержат ценные жиры и белок, сухофрукты насыщают углеводами и натуральной сладостью, а мёд связывает все компоненты и добавляет заряд энергии. Приготовление не требует специальных навыков и приборов: понадобится только блендер.

«Подготовил для вас два рецепта. Такие батончики хорошо хранятся в холодильнике, что позволяет приготовить их сразу на всю неделю или заморозить и доставать по мере необходимости», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты протеиновых батончиков

Орехово-медовые батончики

Эти классические батончики легко адаптировать под свой вкус: можно добавить сухофрукты для кислинки или шоколад для большей сладости.

КБЖУ на 100 г

Калории: 488 ккал.

Белки: 13 г.

Жиры: 29,5 г.

Углеводы: 45,1 г.

Ингредиенты:

миндаль — 120 г;

овсяные хлопья — 150 г;

арахисовая паста — 90 г;

кокосовое масло — 30 мл;

мёд — 120 мл;

соль — щепотка (по желанию).

Также понадобится прямоугольная форма примерно 20×20 см.

Совет: дополнительно можно добавить сушёную клюкву, кокосовую стружку, шоколадную крошку или другие топинги по вкусу.

Способ приготовления

Подготовьте орехи. Миндаль нарубите произвольно, по вашему предпочтению. Соедините с овсяными хлопьями, по желанию добавьте немного кокосовой стружки, сушёной клюквы или горсть маленьких шоколадных крошек. Соедините в небольшой кастрюле или сотейнике арахисовую пасту, кокосовое масло, соль и мёд. Массу прогрейте на слабом огне, периодически помешивая, пока она не станет однородной. Следите, чтобы смесь не закипела, иначе мёд потеряет свои полезные свойства. Вылейте готовую массу в миску с орехами и овсянкой. Тщательно мешайте до тех пор, пока все сухие ингредиенты не будут равномерно покрыты сладкой массой. Застелите форму пергаментом и выложите на неё массу. Равномерно распределите и хорошо утрамбуйте ложкой. Отправьте форму в холодильник на два часа. За это время масса застынет и станет плотной. После охлаждения достаньте заготовку и нарежьте острым ножом на аккуратные прямоугольники.

Фруктово-ореховые батончики с протеином

Основа этого рецепта — финики, которые придают мягкую тягучую консистенцию. Благодаря протеину батончики подойдут тем, кто занимается спортом или хочет добавить в рацион больше белка. При этом вкус получается сбалансированным: нежная сладость фиников, лёгкая кислинка сухофруктов и приятный ореховый хруст.

КБЖУ на 100 г

Калории: 421 ккал.

Белки: 17,7 г.

Жиры: 22,4 г.

Углеводы: 39 г.

Ингредиенты:

финики без косточек — 150 г;

арахисовая паста — 120 г;

сухой протеин (протеиновый порошок) — 40 г;

овсяные хлопья — 50 г;

семена тыквы — 50 г;

миндаль — 50 г;

сушёная вишня или курага — по вкусу.

Способ приготовления

Удалите косточки из фиников, если они есть. Для этого надрежьте каждый плод вдоль и аккуратно вытащите сердцевину. Положите в чашу блендера финики и арахисовую пасту и пробейте до получения густой и вязкой массы. Если прибора нет, то измельчите финики ножом и смешайте с пастой. Засыпьте к полученной смеси протеин и овсяные хлопья. Ещё раз пробейте, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились. Консистенция должна стать плотной. Добавьте в массу миндаль и семена тыквы (предварительно их можно слегка измельчить, если хочется более нежной текстуры), а также сушёную вишню или курагу. Перемешайте. Застелите форму для запекания пергаментом и переложите туда массу. Распределите её равномерно и тщательно утрамбуйте ложкой. Уберите форму в морозильную камеру минимум на один час. Затем достаньте, аккуратно переложите получившуюся массу на разделочную доску и острым ножом нарежьте на порции.

Хранить батончики удобно в холодильнике в герметичном контейнере — они легко пролежат несколько дней. Если хочется заготовить больше, их можно заморозить и доставать по мере необходимости.