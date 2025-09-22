Что приготовить из вчерашней гречки: восемь блюд
Каша — продукт универсальный, но повторно разогретая она уже не вызывает аппетита. Между тем именно из остывшей гречки можно приготовить десятки разнообразных и сытных блюд. «Рамблер» собрал восемь рецептов, которые помогут взглянуть на привычную крупу по-новому.
1. Гречаники с мясом
Ингредиенты:
- гречка — 2 стакана (вареная)
- фарш (свинина или говядина) — 400 г
- лук — 1 шт.
- яйцо — 1 шт.
- хлеб белый — 1 кусок
- молоко — 50 мл
- соль, перец — по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Хлеб замочите в молоке и отожмите.
- Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости.
- В миске соедините фарш, гречку, лук, яйцо и хлеб. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
- Сформируйте котлеты и обваляйте их в муке.
- Обжаривайте на разогретой сковороде по три–четыре минуты с каждой стороны до румяной корочки.
- Можно потушить гречаники в соусе: разведите сметану с водой, залейте котлеты и томите 15 минут под крышкой.
2. Гречневые оладьи с зеленью
Ингредиенты:
- гречка — 1 стакан
- кефир — 150 мл
- яйцо — 2 шт.
- мука — 4 ст. л.
- зелень (укроп, петрушка) — пучок
- соль — ½ ч. л.
- сода — на кончике ножа
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Гречку измельчите в блендере до пастообразного состояния.
- Добавьте яйца, кефир, соль, зелень и муку. Всыпьте соду.
- Перемешайте тесто, оно должно получиться густым, как для оладий.
- Жарьте на сковороде с небольшим количеством масла по две–три минуты с каждой стороны.
- Подавайте со сметаной или чесночным соусом.
Паста «на скорую руку»: семь простых соусов для макарон
3. Гречневые зразы с грибами
Ингредиенты:
- гречка — 2 стакана
- грибы шампиньоны — 300 г
- лук — 1 шт.
- яйцо — 1 шт.
- мука — 3 ст. л.
- масло растительное — 2 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук и грибы нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистости.
- Гречку измельчите блендером, добавьте яйцо и муку — получится плотная масса.
- Сформируйте лепешку из гречки, положите внутрь начинку из грибов и закройте, придав форму котлеты.
- Обваляйте в муке.
- Жарьте на сковороде до золотистой корочки.
- Подавайте горячими, можно со сметанным соусом.
4. Гречневая запеканка с творогом
© Ann_Zhuravleva/iStock.com
Ингредиенты:
- гречка — 2 стакана
- творог — 300 г
- яйцо — 2 шт.
- сметана — 3 ст. л.
- сахар — 3 ст. л.
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- масло для смазывания формы
Способ приготовления:
- Смешайте творог, яйца, сахар и сметану до однородности.
- Добавьте гречку и ванильный сахар, перемешайте.
- Форму для запекания смажьте маслом, выложите смесь.
- Выпекайте при 180 °C около 35 минут.
- Подавайте с вареньем или медом.
5. Суп с гречкой и курицей
Ингредиенты:
- гречка — ½ стакана
- курица (бедро или грудка) — 300 г
- картофель — 3 шт.
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- лавровый лист — 1 шт.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Курицу отварите до готовности, выньте из бульона и нарежьте кусочками.
- В кипящий бульон добавьте картофель, нарезанный кубиками.
- Обжарьте лук и морковь, добавьте в суп.
- Всыпьте гречку, варите до мягкости.
- Верните курицу в кастрюлю, добавьте лавровый лист.
- Варите еще пять–семь минут. Подавайте горячим, посыпав зеленью.
6. Гречневые котлеты без мяса
Ингредиенты:
- гречка — 2 стакана
- картофель — 2 шт.
- лук — 1 шт.
- яйцо — 1 шт.
- мука — 3 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель натрите на терке, лук мелко нарежьте.
- Смешайте с гречкой, яйцом и мукой.
- Добавьте соль и перец.
- Сформируйте котлеты.
- Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
- Подавайте со сметаной или грибным соусом.
7. Гречневые блины
© margouillatphotos/iStock.com
Ингредиенты:
- гречка — 1 стакан
- молоко — 250 мл
- яйца — 2 шт.
- мука — ½ стакана
- сахар, соль
Способ приготовления:
- Гречку измельчите блендером.
- Добавьте яйца, молоко, муку, сахар и соль.
- Влейте масло, перемешайте тесто.
- Выпекайте блины на раскаленной сковороде, смазанной маслом.
- Подавайте с медом, вареньем или сметаной.
8. Гречка по-итальянски
Ингредиенты:
- гречка — 2 стакана
- томаты в собственном соку — 200 г
- чеснок — 2 зубчика
- сыр твердый — 100 г
- оливковое масло — 2 ст. л.
- орегано, базилик — по вкусу
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Чеснок измельчите и слегка обжарьте в оливковом масле.
- Добавьте томаты и тушите пять минут.
- Всыпьте гречку, перемешайте и прогрейте на медленном огне.
- Приправьте орегано и базиликом.
- Выложите в тарелки, посыпьте тертым сыром.
- Можно запечь под грилем пять минут для румяной корочки.
Вчерашняя гречка не должна отправляться в мусорное ведро, ведь она может стать основой для множества интересных блюд — от супов и котлет до десертных запеканок. Экспериментируйте и открывайте для себя новые вкусы!
Ранее мы писали про пять самых полезных каш для завтрака.