Что приготовить из вчерашней гречки: восемь блюд

Катерина Саломе

Каша — продукт универсальный, но повторно разогретая она уже не вызывает аппетита. Между тем именно из остывшей гречки можно приготовить десятки разнообразных и сытных блюд. «Рамблер» собрал восемь рецептов, которые помогут взглянуть на привычную крупу по-новому.

Что приготовить из вчерашней гречки: восемь блюд
© minadezhda/iStock.com

1. Гречаники с мясом

Ингредиенты:

  • гречка — 2 стакана (вареная)
  • фарш (свинина или говядина) — 400 г
  • лук — 1 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • хлеб белый — 1 кусок
  • молоко — 50 мл
  • соль, перец — по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Хлеб замочите в молоке и отожмите.
  2. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости.
  3. В миске соедините фарш, гречку, лук, яйцо и хлеб. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
  4. Сформируйте котлеты и обваляйте их в муке.
  5. Обжаривайте на разогретой сковороде по три–четыре минуты с каждой стороны до румяной корочки.
  6. Можно потушить гречаники в соусе: разведите сметану с водой, залейте котлеты и томите 15 минут под крышкой.

2. Гречневые оладьи с зеленью

Ингредиенты:

  • гречка — 1 стакан
  • кефир — 150 мл
  • яйцо — 2 шт.
  • мука — 4 ст. л.
  • зелень (укроп, петрушка) — пучок
  • соль — ½ ч. л.
  • сода — на кончике ножа
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Гречку измельчите в блендере до пастообразного состояния.
  2. Добавьте яйца, кефир, соль, зелень и муку. Всыпьте соду.
  3. Перемешайте тесто, оно должно получиться густым, как для оладий.
  4. Жарьте на сковороде с небольшим количеством масла по две–три минуты с каждой стороны.
  5. Подавайте со сметаной или чесночным соусом.

Паста «на скорую руку»: семь простых соусов для макарон

3. Гречневые зразы с грибами

Ингредиенты:

  • гречка — 2 стакана
  • грибы шампиньоны — 300 г
  • лук — 1 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 3 ст. л.
  • масло растительное — 2 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук и грибы нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистости.
  2. Гречку измельчите блендером, добавьте яйцо и муку — получится плотная масса.
  3. Сформируйте лепешку из гречки, положите внутрь начинку из грибов и закройте, придав форму котлеты.
  4. Обваляйте в муке.
  5. Жарьте на сковороде до золотистой корочки.
  6. Подавайте горячими, можно со сметанным соусом.

4. Гречневая запеканка с творогом

© Ann_Zhuravleva/iStock.com

Ингредиенты:

  • гречка — 2 стакана
  • творог — 300 г
  • яйцо — 2 шт.
  • сметана — 3 ст. л.
  • сахар — 3 ст. л.
  • ванильный сахар — 1 ч. л.
  • масло для смазывания формы

Способ приготовления:

  1. Смешайте творог, яйца, сахар и сметану до однородности.
  2. Добавьте гречку и ванильный сахар, перемешайте.
  3. Форму для запекания смажьте маслом, выложите смесь.
  4. Выпекайте при 180 °C около 35 минут.
  5. Подавайте с вареньем или медом.

5. Суп с гречкой и курицей

Ингредиенты:

  • гречка — ½ стакана
  • курица (бедро или грудка) — 300 г
  • картофель — 3 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • лавровый лист — 1 шт.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Курицу отварите до готовности, выньте из бульона и нарежьте кусочками.
  2. В кипящий бульон добавьте картофель, нарезанный кубиками.
  3. Обжарьте лук и морковь, добавьте в суп.
  4. Всыпьте гречку, варите до мягкости.
  5. Верните курицу в кастрюлю, добавьте лавровый лист.
  6. Варите еще пять–семь минут. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

6. Гречневые котлеты без мяса

Ингредиенты:

  • гречка — 2 стакана
  • картофель — 2 шт.
  • лук — 1 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 3 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель натрите на терке, лук мелко нарежьте.
  2. Смешайте с гречкой, яйцом и мукой.
  3. Добавьте соль и перец.
  4. Сформируйте котлеты.
  5. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
  6. Подавайте со сметаной или грибным соусом.

7. Гречневые блины

© margouillatphotos/iStock.com

Ингредиенты:

  • гречка — 1 стакан
  • молоко — 250 мл
  • яйца — 2 шт.
  • мука — ½ стакана
  • сахар, соль

Способ приготовления:

  1. Гречку измельчите блендером.
  2. Добавьте яйца, молоко, муку, сахар и соль.
  3. Влейте масло, перемешайте тесто.
  4. Выпекайте блины на раскаленной сковороде, смазанной маслом.
  5. Подавайте с медом, вареньем или сметаной.

8. Гречка по-итальянски

Ингредиенты:

  • гречка — 2 стакана
  • томаты в собственном соку — 200 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • сыр твердый — 100 г
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • орегано, базилик — по вкусу
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чеснок измельчите и слегка обжарьте в оливковом масле.
  2. Добавьте томаты и тушите пять минут.
  3. Всыпьте гречку, перемешайте и прогрейте на медленном огне.
  4. Приправьте орегано и базиликом.
  5. Выложите в тарелки, посыпьте тертым сыром.
  6. Можно запечь под грилем пять минут для румяной корочки.

Вчерашняя гречка не должна отправляться в мусорное ведро, ведь она может стать основой для множества интересных блюд — от супов и котлет до десертных запеканок. Экспериментируйте и открывайте для себя новые вкусы!

Ранее мы писали про пять самых полезных каш для завтрака.