Что приготовить из вчерашней гречки: восемь блюд

Каша — продукт универсальный, но повторно разогретая она уже не вызывает аппетита. Между тем именно из остывшей гречки можно приготовить десятки разнообразных и сытных блюд. «Рамблер» собрал восемь рецептов, которые помогут взглянуть на привычную крупу по-новому.

1. Гречаники с мясом

Ингредиенты:

гречка — 2 стакана (вареная)

фарш (свинина или говядина) — 400 г

лук — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

хлеб белый — 1 кусок

молоко — 50 мл

соль, перец — по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

Хлеб замочите в молоке и отожмите. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. В миске соедините фарш, гречку, лук, яйцо и хлеб. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Сформируйте котлеты и обваляйте их в муке. Обжаривайте на разогретой сковороде по три–четыре минуты с каждой стороны до румяной корочки. Можно потушить гречаники в соусе: разведите сметану с водой, залейте котлеты и томите 15 минут под крышкой.

2. Гречневые оладьи с зеленью

Ингредиенты:

гречка — 1 стакан

кефир — 150 мл

яйцо — 2 шт.

мука — 4 ст. л.

зелень (укроп, петрушка) — пучок

соль — ½ ч. л.

сода — на кончике ножа

масло для жарки

Способ приготовления:

Гречку измельчите в блендере до пастообразного состояния. Добавьте яйца, кефир, соль, зелень и муку. Всыпьте соду. Перемешайте тесто, оно должно получиться густым, как для оладий. Жарьте на сковороде с небольшим количеством масла по две–три минуты с каждой стороны. Подавайте со сметаной или чесночным соусом.

3. Гречневые зразы с грибами

Ингредиенты:

гречка — 2 стакана

грибы шампиньоны — 300 г

лук — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

мука — 3 ст. л.

масло растительное — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Лук и грибы нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистости. Гречку измельчите блендером, добавьте яйцо и муку — получится плотная масса. Сформируйте лепешку из гречки, положите внутрь начинку из грибов и закройте, придав форму котлеты. Обваляйте в муке. Жарьте на сковороде до золотистой корочки. Подавайте горячими, можно со сметанным соусом.

4. Гречневая запеканка с творогом

Ингредиенты:

гречка — 2 стакана

творог — 300 г

яйцо — 2 шт.

сметана — 3 ст. л.

сахар — 3 ст. л.

ванильный сахар — 1 ч. л.

масло для смазывания формы

Способ приготовления:

Смешайте творог, яйца, сахар и сметану до однородности. Добавьте гречку и ванильный сахар, перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом, выложите смесь. Выпекайте при 180 °C около 35 минут. Подавайте с вареньем или медом.

5. Суп с гречкой и курицей

Ингредиенты:

гречка — ½ стакана

курица (бедро или грудка) — 300 г

картофель — 3 шт.

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

лавровый лист — 1 шт.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Курицу отварите до готовности, выньте из бульона и нарежьте кусочками. В кипящий бульон добавьте картофель, нарезанный кубиками. Обжарьте лук и морковь, добавьте в суп. Всыпьте гречку, варите до мягкости. Верните курицу в кастрюлю, добавьте лавровый лист. Варите еще пять–семь минут. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

6. Гречневые котлеты без мяса

Ингредиенты:

гречка — 2 стакана

картофель — 2 шт.

лук — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

мука — 3 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель натрите на терке, лук мелко нарежьте. Смешайте с гречкой, яйцом и мукой. Добавьте соль и перец. Сформируйте котлеты. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или грибным соусом.

7. Гречневые блины

Ингредиенты:

гречка — 1 стакан

молоко — 250 мл

яйца — 2 шт.

мука — ½ стакана

сахар, соль

Способ приготовления:

Гречку измельчите блендером. Добавьте яйца, молоко, муку, сахар и соль. Влейте масло, перемешайте тесто. Выпекайте блины на раскаленной сковороде, смазанной маслом. Подавайте с медом, вареньем или сметаной.

8. Гречка по-итальянски

Ингредиенты:

гречка — 2 стакана

томаты в собственном соку — 200 г

чеснок — 2 зубчика

сыр твердый — 100 г

оливковое масло — 2 ст. л.

орегано, базилик — по вкусу

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Чеснок измельчите и слегка обжарьте в оливковом масле. Добавьте томаты и тушите пять минут. Всыпьте гречку, перемешайте и прогрейте на медленном огне. Приправьте орегано и базиликом. Выложите в тарелки, посыпьте тертым сыром. Можно запечь под грилем пять минут для румяной корочки.

Вчерашняя гречка не должна отправляться в мусорное ведро, ведь она может стать основой для множества интересных блюд — от супов и котлет до десертных запеканок. Экспериментируйте и открывайте для себя новые вкусы!

