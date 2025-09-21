Можно ли сэкономить, отказавшись от доставки продуктов

В начале сентября средний чек на онлайн-доставку продуктов в Москве вырос на 20 процентов и составил 891 рубль. Попробуем на время отказаться от доставки, чтобы узнать, насколько выгоднее приобретать в продукты в магазинах.

Многие из нас привыкли к опции заказа продуктов из близлежащих магазинов. Это помогает хорошо сэкономить время. Однако мало кто думает о тех уловках, на которые попадаются любители доставки, ведь порой яркие всплывающие картинки на экране смартфона попросту сбивают с толку.

«Здесь есть много нюансов, большая часть из которых — психологические. Это приводит к лишним тратам. Маркетологи сейчас делают упор именно на онлайн-сегмент, поэтому, несмотря на более высокие цены, его популярность постоянно повышается», — рассказала маркетолог, руководитель отдела маркетинга в крупном российском бренде Дарья Васильева.

Проведя эксперимент, я решила полностью отказаться от доставки продуктов онлайн на неделю. В приложении банка трата на продукты за этот промежуток времени с учетом того, что я постоянно заказываю их онлайн, составила 8000 рублей. Помимо заказа действительно нужных вещей для обеда, ужина: мяса, овощей — я нередко замечала за собой, что приобретаю еще и что-нибудь совершенно ненужное в придачу, например, салфетки для уборки дома, потому что они были «по акции», или несколько коробок печенья.

«Онлайн-каталоги продуктовых построены таким образом, что человек обязательно добавит в корзину что-то помимо своего списка. Ассортимент там шире, чем в физических магазинах, а реклама акционных предложений — гораздо навязчивее», — пояснила она.

Кстати, не стоит забывать и о том, что в большинстве сервисов доставка платная, но ее стоимость уменьшается с увеличением чека, то есть чем больше вы закажете, тем меньше будет стоить доставка. Кто же захочет отдать лишние 150 рублей за доставку (то есть, с точки зрения потребителя, выбросить), чем запастись, скажем, двумя стаканчиками любимого йогурта.

Для многих является важным фактором возможность личного выбора товара — особенно это касается хлеба, овощей, фруктов. Нередко сборщики заказов кладут покупателю то, что уже вот-вот перестанет быть съедобным — большинство из них не заинтересовано в том, чтобы класть только самое свежее. Это зависит в том числе из-за количества заказов, отсутствия времени выбрать самое лучшее.

«Да и цены на овощи и фрукты в онлайн-сегменте выше, так как чаще их продают наборами, что выходит дороже. Сейчас магазины вводят весовые товары, но такое есть не везде. Также далеко не у всех есть возможность проверить, сколько в действительности положили граммов и килограммов», — рассказала эксперт.

Когда я стала чаще ходить в магазин, то обратила внимание на недостатки, которых раньше не замечала. Например, очереди. «Ну сколько можно там копаться, женщина?» — хотела я выкрикнуть безобидной пенсионерке. Кроме того, я заметила, что далеко не везде в магазине чисто. Я не брезглива, но после простуды хочу тщательнее соблюдать гигиену!

Однако плюс в том, что, например, яблоки и бананы я смогла выбрать сама — и самые свежие. Причем именно фрукты оказались дешевле, чем в приложении. К концу недели я принялась за подсчеты. На ненужные товары из приложения в среднем у меня уходило около 15 процентов суммы моего заказа. А при физическом походе в магазин эта цифра стала ниже.

Я стала тратить на еду меньше чем 1000 рублей в день и покупать только то, что действительно нужно.

Таким образом, когда я отказалась от доставки продуктов, мне удалось сэкономить более 20 процентов чека. Банковское приложение показало шесть тысяч рублей вместо восьми тысяч.

Прямая речь

Роман Чекушов, заместитель министра промышленности и торговли:

«В онлайн-торговле потребители стали отдавать предпочтение отечественным товарам. В первую очередь потому, что это стабильность, высокое качество и доступная цена. Доля продаж регулярно растет. Нас, к сожалению, за эти годы научили верить только себе, но, к счастью для нас, мы развиваем свою российскую промышленность».

Сравниваем цены

В моменте мало кто задумывается о том, что та самая манящая бесплатная доставка не берется из ниоткуда. Ведь платить курьерам надо — за счет этого на популярные категории товаров накладывается дополнительная наценка.

Килограмм курицы в магазине удалось купить за 220 рублей. Доставка предлагает ее с наценкой почти в 10 процентов — 250 рублей.

Две луковицы для салата обошлись в магазине всего в 15 рублей. Сервис доставки же предлагает минимум три луковицы. И уже за 70 рублей. В таком случае выбора нет — либо заказываешь больше, чем нужно, и переплачиваешь, либо остаешься без нужного ингредиента. Да и своими глазами увидеть товар, выбрать самый свежий, исходя из предпочтений, — очень важно.

Майонез в магазине нашелся за 70 рублей. Такой же объем этого же бренда в доставке — 110 рублей.

Набор из специй в мельнице в магазине был куплен за 199 рублей. В доставке от 319 рублей.

Все для того же салата понадобилось два помидора. Их цена составила всего 45 рублей. Интернет-магазин предлагает минимум полкило помидоров за 180 рублей.