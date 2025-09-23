Что приготовить из кукурузы: пять необычных блюд

Кукуруза — универсальный продукт, из которого можно приготовить как простые, так и изысканные блюда. «Рамблер» собрал рецепты, которые легко повторить дома, чтобы порадовать себя и гостей.

1. Кукурузный крем-брюле

Ингредиенты:

кукуруза свежая — 2 початка

сливки 33% — 400 мл

сахар — 100 г

яичные желтки — 4 шт.

ванильный экстракт — 1 ч. л.

сахар коричневый — 50 г

Способ приготовления:

Срежьте зерна с початков кукурузы. Измельчите зерна в блендере до состояния пюре. Нагрейте сливки в сотейнике на среднем огне, не доводя до кипения. Добавьте кукурузное пюре в сливки и варите пять минут, помешивая. Процедите смесь через сито, чтобы удалить твердые частицы. Взбейте желтки с сахаром до светлой массы. Медленно влейте теплую сливочно-кукурузную смесь в желтки, постоянно помешивая. Добавьте ванильный экстракт и перемешайте. Разлейте массу по формочкам для крем-брюле. Поставьте формочки в глубокий противень, налейте в него горячую воду до середины формочек. Выпекайте при 150 градусах 30–35 минут, пока крем не застынет. Остудите и уберите в холодильник на четыре часа. Перед подачей посыпьте каждую порцию коричневым сахаром и карамелизуйте горелкой или под грилем духовки одну–две минуты.

2. Тако с кукурузными лепешками и креветками

Ингредиенты:

кукурузная мука — 200 г

вода — 150 мл

соль — 0,5 ч. л.

креветки очищенные — 300 г

авокадо — 1 шт.

помидор — 1 шт.

лимон — 1 шт.

перец чили — 1 шт.

оливковое масло — 2 ст. л.

кинза свежая — 20 г

Способ приготовления:

Смешайте кукурузную муку с солью в миске. Постепенно влейте теплую воду и замесите мягкое тесто. Разделите тесто на восемь равных частей и сформируйте шарики. Раскатайте каждый шарик в тонкую лепешку диаметром 15 см. Обжарьте лепешки на сухой сковороде по одной–две минуты с каждой стороны. Обжаривайте креветки на оливковом масле три–четыре минуты до розового цвета. Нарежьте авокадо и помидор кубиками, чили — мелкими кольцами. Выжмите сок из лимона и смешайте с нарезанными овощами. Добавьте рубленую кинзу и перемешайте начинку. Выложите креветки и овощную смесь на лепешки. Сложите лепешки пополам и подавайте сразу.

3. Курица в соусе с кукурузой и чили

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г

кукуруза консервированная — 200 г

перец чили — 1 шт.

сливки 20% — 150 мл

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

паприка — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Нарежьте куриное филе кубиками размером 2 см. Измельчите лук и чеснок, чили нарежьте тонкими кольцами. Разогрейте оливковое масло в сковороде. Обжаривайте лук и чеснок две–три минуты до мягкости. Добавьте курицу и жарьте пять–семь минут до золотистого цвета. Всыпьте кукурузу и чили, перемешайте. Добавьте паприку и соль, влейте сливки. Тушите блюдо на среднем огне пять–семь минут, пока соус не загустеет. Подавайте горячим с гарниром из риса или овощей.

4. Кукурузный пудинг с карамельным соусом

Ингредиенты:

кукуруза консервированная — 200 г

сливки 20% — 200 мл

яйца — 2 шт.

сахар — 80 г

мука — 50 г

сливочное масло — 30 г

сахар коричневый — 100 г

сливки 33% — 100 мл

Способ приготовления:

Измельчите кукурузу в блендере до пюре. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте кукурузное пюре и сливки, перемешайте. Просейте муку и введите в смесь, аккуратно размешивая. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Перелейте массу в форму. Выпекайте при 170 градусах 40–45 минут до золотистого цвета. Для соуса растопите коричневый сахар в сотейнике. Влейте сливки и варите три–пять минут до загустения. Остудите пудинг и полейте карамельным соусом перед подачей.

5. Севиче с кукурузой и рыбой

Ингредиенты:

филе белой рыбы — 300 г

кукуруза консервированная — 100 г

лайм — 2 шт.

красный лук — 1 шт.

перец чили — 1 шт.

кинза свежая — 20 г

оливковое масло — 1 ст. л.

соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Нарежьте филе рыбы мелкими кубиками. Выжмите сок из лаймов и залейте им рыбу. Оставьте рыбу мариноваться в холодильнике 20–30 минут. Нарежьте красный лук тонкими полукольцами, чили — мелкими кольцами. Смешайте рыбу, кукурузу, лук, чили и рубленую кинзу. Добавьте оливковое масло и соль, перемешайте. Подавайте севиче охлажденным в небольших порционных стаканах.

Кукуруза подходит для самых разных блюд — от сладких десертов до пикантных закусок. Эти рецепты помогут вам раскрыть ее вкус и удивить близких необычными блюдами.

