Что приготовить из кукурузы: пять необычных блюд

Катерина Саломе

Кукуруза — универсальный продукт, из которого можно приготовить как простые, так и изысканные блюда. «Рамблер» собрал рецепты, которые легко повторить дома, чтобы порадовать себя и гостей.

Что приготовить из кукурузы: пять необычных блюд
© Liudmila Chernetska/iStock.com

1. Кукурузный крем-брюле

Ингредиенты:

  • кукуруза свежая — 2 початка
  • сливки 33% — 400 мл
  • сахар — 100 г
  • яичные желтки — 4 шт.
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.
  • сахар коричневый — 50 г

Способ приготовления:

  1. Срежьте зерна с початков кукурузы.
  2. Измельчите зерна в блендере до состояния пюре.
  3. Нагрейте сливки в сотейнике на среднем огне, не доводя до кипения.
  4. Добавьте кукурузное пюре в сливки и варите пять минут, помешивая.
  5. Процедите смесь через сито, чтобы удалить твердые частицы.
  6. Взбейте желтки с сахаром до светлой массы.
  7. Медленно влейте теплую сливочно-кукурузную смесь в желтки, постоянно помешивая.
  8. Добавьте ванильный экстракт и перемешайте.
  9. Разлейте массу по формочкам для крем-брюле.
  10. Поставьте формочки в глубокий противень, налейте в него горячую воду до середины формочек.
  11. Выпекайте при 150 градусах 30–35 минут, пока крем не застынет.
  12. Остудите и уберите в холодильник на четыре часа.
  13. Перед подачей посыпьте каждую порцию коричневым сахаром и карамелизуйте горелкой или под грилем духовки одну–две минуты.

2. Тако с кукурузными лепешками и креветками

© Yulia Gusterina/iStock.com

Ингредиенты:

  • кукурузная мука — 200 г
  • вода — 150 мл
  • соль — 0,5 ч. л.
  • креветки очищенные — 300 г
  • авокадо — 1 шт.
  • помидор — 1 шт.
  • лимон — 1 шт.
  • перец чили — 1 шт.
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • кинза свежая — 20 г

Способ приготовления:

  1. Смешайте кукурузную муку с солью в миске.
  2. Постепенно влейте теплую воду и замесите мягкое тесто.
  3. Разделите тесто на восемь равных частей и сформируйте шарики.
  4. Раскатайте каждый шарик в тонкую лепешку диаметром 15 см.
  5. Обжарьте лепешки на сухой сковороде по одной–две минуты с каждой стороны.
  6. Обжаривайте креветки на оливковом масле три–четыре минуты до розового цвета.
  7. Нарежьте авокадо и помидор кубиками, чили — мелкими кольцами.
  8. Выжмите сок из лимона и смешайте с нарезанными овощами.
  9. Добавьте рубленую кинзу и перемешайте начинку.
  10. Выложите креветки и овощную смесь на лепешки.
  11. Сложите лепешки пополам и подавайте сразу.

Восемь диетических, но сытных блюд для похудения

3. Курица в соусе с кукурузой и чили

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г
  • кукуруза консервированная — 200 г
  • перец чили — 1 шт.
  • сливки 20% — 150 мл
  • лук репчатый — 1 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • паприка — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте куриное филе кубиками размером 2 см.
  2. Измельчите лук и чеснок, чили нарежьте тонкими кольцами.
  3. Разогрейте оливковое масло в сковороде.
  4. Обжаривайте лук и чеснок две–три минуты до мягкости.
  5. Добавьте курицу и жарьте пять–семь минут до золотистого цвета.
  6. Всыпьте кукурузу и чили, перемешайте.
  7. Добавьте паприку и соль, влейте сливки.
  8. Тушите блюдо на среднем огне пять–семь минут, пока соус не загустеет.
  9. Подавайте горячим с гарниром из риса или овощей.

4. Кукурузный пудинг с карамельным соусом

Ингредиенты:

  • кукуруза консервированная — 200 г
  • сливки 20% — 200 мл
  • яйца — 2 шт.
  • сахар — 80 г
  • мука — 50 г
  • сливочное масло — 30 г
  • сахар коричневый — 100 г
  • сливки 33% — 100 мл

Способ приготовления:

  1. Измельчите кукурузу в блендере до пюре.
  2. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
  3. Добавьте кукурузное пюре и сливки, перемешайте.
  4. Просейте муку и введите в смесь, аккуратно размешивая.
  5. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом.
  6. Перелейте массу в форму.
  7. Выпекайте при 170 градусах 40–45 минут до золотистого цвета.
  8. Для соуса растопите коричневый сахар в сотейнике.
  9. Влейте сливки и варите три–пять минут до загустения.
  10. Остудите пудинг и полейте карамельным соусом перед подачей.

5. Севиче с кукурузой и рыбой

Ингредиенты:

  • филе белой рыбы — 300 г
  • кукуруза консервированная — 100 г
  • лайм — 2 шт.
  • красный лук — 1 шт.
  • перец чили — 1 шт.
  • кинза свежая — 20 г
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте филе рыбы мелкими кубиками.
  2. Выжмите сок из лаймов и залейте им рыбу.
  3. Оставьте рыбу мариноваться в холодильнике 20–30 минут.
  4. Нарежьте красный лук тонкими полукольцами, чили — мелкими кольцами.
  5. Смешайте рыбу, кукурузу, лук, чили и рубленую кинзу.
  6. Добавьте оливковое масло и соль, перемешайте.
  7. Подавайте севиче охлажденным в небольших порционных стаканах.

Кукуруза подходит для самых разных блюд — от сладких десертов до пикантных закусок. Эти рецепты помогут вам раскрыть ее вкус и удивить близких необычными блюдами.

Ранее мы писали, как спасти вялые перцы, кабачки и зелень.