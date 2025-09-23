Что приготовить из кукурузы: пять необычных блюд
Кукуруза — универсальный продукт, из которого можно приготовить как простые, так и изысканные блюда. «Рамблер» собрал рецепты, которые легко повторить дома, чтобы порадовать себя и гостей.
1. Кукурузный крем-брюле
Ингредиенты:
- кукуруза свежая — 2 початка
- сливки 33% — 400 мл
- сахар — 100 г
- яичные желтки — 4 шт.
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
- сахар коричневый — 50 г
Способ приготовления:
- Срежьте зерна с початков кукурузы.
- Измельчите зерна в блендере до состояния пюре.
- Нагрейте сливки в сотейнике на среднем огне, не доводя до кипения.
- Добавьте кукурузное пюре в сливки и варите пять минут, помешивая.
- Процедите смесь через сито, чтобы удалить твердые частицы.
- Взбейте желтки с сахаром до светлой массы.
- Медленно влейте теплую сливочно-кукурузную смесь в желтки, постоянно помешивая.
- Добавьте ванильный экстракт и перемешайте.
- Разлейте массу по формочкам для крем-брюле.
- Поставьте формочки в глубокий противень, налейте в него горячую воду до середины формочек.
- Выпекайте при 150 градусах 30–35 минут, пока крем не застынет.
- Остудите и уберите в холодильник на четыре часа.
- Перед подачей посыпьте каждую порцию коричневым сахаром и карамелизуйте горелкой или под грилем духовки одну–две минуты.
2. Тако с кукурузными лепешками и креветками
Ингредиенты:
- кукурузная мука — 200 г
- вода — 150 мл
- соль — 0,5 ч. л.
- креветки очищенные — 300 г
- авокадо — 1 шт.
- помидор — 1 шт.
- лимон — 1 шт.
- перец чили — 1 шт.
- оливковое масло — 2 ст. л.
- кинза свежая — 20 г
Способ приготовления:
- Смешайте кукурузную муку с солью в миске.
- Постепенно влейте теплую воду и замесите мягкое тесто.
- Разделите тесто на восемь равных частей и сформируйте шарики.
- Раскатайте каждый шарик в тонкую лепешку диаметром 15 см.
- Обжарьте лепешки на сухой сковороде по одной–две минуты с каждой стороны.
- Обжаривайте креветки на оливковом масле три–четыре минуты до розового цвета.
- Нарежьте авокадо и помидор кубиками, чили — мелкими кольцами.
- Выжмите сок из лимона и смешайте с нарезанными овощами.
- Добавьте рубленую кинзу и перемешайте начинку.
- Выложите креветки и овощную смесь на лепешки.
- Сложите лепешки пополам и подавайте сразу.
3. Курица в соусе с кукурузой и чили
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г
- кукуруза консервированная — 200 г
- перец чили — 1 шт.
- сливки 20% — 150 мл
- лук репчатый — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- оливковое масло — 2 ст. л.
- соль — 1 ч. л.
- паприка — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Нарежьте куриное филе кубиками размером 2 см.
- Измельчите лук и чеснок, чили нарежьте тонкими кольцами.
- Разогрейте оливковое масло в сковороде.
- Обжаривайте лук и чеснок две–три минуты до мягкости.
- Добавьте курицу и жарьте пять–семь минут до золотистого цвета.
- Всыпьте кукурузу и чили, перемешайте.
- Добавьте паприку и соль, влейте сливки.
- Тушите блюдо на среднем огне пять–семь минут, пока соус не загустеет.
- Подавайте горячим с гарниром из риса или овощей.
4. Кукурузный пудинг с карамельным соусом
Ингредиенты:
- кукуруза консервированная — 200 г
- сливки 20% — 200 мл
- яйца — 2 шт.
- сахар — 80 г
- мука — 50 г
- сливочное масло — 30 г
- сахар коричневый — 100 г
- сливки 33% — 100 мл
Способ приготовления:
- Измельчите кукурузу в блендере до пюре.
- Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
- Добавьте кукурузное пюре и сливки, перемешайте.
- Просейте муку и введите в смесь, аккуратно размешивая.
- Смажьте форму для выпечки сливочным маслом.
- Перелейте массу в форму.
- Выпекайте при 170 градусах 40–45 минут до золотистого цвета.
- Для соуса растопите коричневый сахар в сотейнике.
- Влейте сливки и варите три–пять минут до загустения.
- Остудите пудинг и полейте карамельным соусом перед подачей.
5. Севиче с кукурузой и рыбой
Ингредиенты:
- филе белой рыбы — 300 г
- кукуруза консервированная — 100 г
- лайм — 2 шт.
- красный лук — 1 шт.
- перец чили — 1 шт.
- кинза свежая — 20 г
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соль — 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Нарежьте филе рыбы мелкими кубиками.
- Выжмите сок из лаймов и залейте им рыбу.
- Оставьте рыбу мариноваться в холодильнике 20–30 минут.
- Нарежьте красный лук тонкими полукольцами, чили — мелкими кольцами.
- Смешайте рыбу, кукурузу, лук, чили и рубленую кинзу.
- Добавьте оливковое масло и соль, перемешайте.
- Подавайте севиче охлажденным в небольших порционных стаканах.
Кукуруза подходит для самых разных блюд — от сладких десертов до пикантных закусок. Эти рецепты помогут вам раскрыть ее вкус и удивить близких необычными блюдами.
