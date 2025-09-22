Какие блюда спасут от осенней хандры

Салат с апельсином и авокадо поможет избежать осенней хандры. Об этом «Газете.Ru» рассказал бренд-шеф сети кофеен «Здрасте» Ростислав Новожилов.

«Первый центр питания против сезонной грусти — витамины и антиоксиданты. В салате с апельсином и авокадо ключевая роль принадлежит витамину С и полифенолам: они снижают уровень гормона стресса», — заявил эксперт.

Новожилов отметил, что финская уха с форелью и креветками поможет в борьбе с осенней хандрой, поскольку рыба и морепродукты закрывают суточную норму омега-3 и витамина D, а именно их дефицит чаще всего связывают с сезонной апатией.

Эксперт также рекомендовал большой английский завтрак, чтобы поддержать синтез серотонина через триптофан, сложные углеводы и витамины группы B.

Бренд-шеф предложил приготовить и пасту с курицей и грибами. Он объяснил, что углеводы помогают триптофану попасть в мозг, а грибы дают дополнительный витамин D.

Еще одно блюдо, которое стоит попробовать, по мнению Новожилова, — шницель с картофельным пюре и грибным соусом.

«Курятина обеспечивает триптофан, картофель — углеводы для его транспорта, а соус усиливает вкусовое восприятие и формирует ощущение насыщенности», — заявил эксперт.

Новожилов объяснил, что для борьбы с хандрой достаточно помнить про пять направлений — витамин С и антиоксиданты, омега-3 и витамин D, триптофан с витаминами группы B, углеводы для транспорта аминокислот и умами-ингредиенты.