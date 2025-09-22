Пять рецептов из винограда

Виноград — это не только вкусный и освежающий фрукт, но и универсальный ингредиент, который может стать основой для множества разнообразных блюд. Но приготовить с ним можно не только десерты и напитки, но и много других интересных блюд: от легких закусок до пикантных соусов. Виноград способен преобразить любое кулинарное творение. Мы собрали несколько небанальных рецептов.

Печень с виноградом

Ингредиенты

Печень — 500 г.

Зеленый виноград без косточек — 300 г.

Портвейн — ½ ст.

Репчатый лук — 1 шт.

Пшеничная мука — 20 г.

Маргарин — 25 г.

Вода — ½ ст.

Сахар — 100 г.

Тосты — 8 шт.

Молотый черный перец — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Печень нарезать крупными кусками, посолить и поперчить. Воду довести до кипения, растворить в ней сахар, положить виноград и снять с огня. На маргарине обжарить измельченный лук, добавить портвейн, затем добавить виноград с сиропом. Печень обвалять в муке, поместить в гриль на 30 секунд. Затем обжарить на сковороде с двух сторон и снять с огня. Готовую печень положить на кусочки тостов и полить соусом.

Чатни из инжира и винограда

Ингредиенты

Инжир — 500 г.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Красный виноград — 400 г.

Апельсины — 1 шт.

Соль — по вкусу.

Молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление

Инжир нарезать дольками, из винограда убрать косточки и веточки. Выложить фрукты на смазанный маслом противень и запекать в духовке при 210 градуса× 10 минут. Цедру апельсина нарезать соломкой. Выдавить из апельсина сок. Печеный инжир и виноград смешать с цедрой и соком апельсина. Добавить уксус, соль и перец. Поставить в холодильник на 4 часа.

Теплый салат из курицы и винограда

Ингредиенты

Куриная грудка — 2 шт.

Рукола — 2 пучка.

Зеленый виноград без косточек — 100 г.

Груша — 1 шт.

Грецкие орехи — 2 ст. л.

Легкий майонез — 1 ст. л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Стебель сельдерея — 2 шт.

Приготовление

Обжарить куриную грудку с черным перцем и небольшим количеством соли. Виноград порезать пополам, грушу кубиками, а стебли сельдерея полуколечками. Затем нарезать жареную грудку. На дно салатника положить руколу, затем добавить виноград, сельдерей и грушу, сверху выложить куриную грудку. Сделать заправку: майонез, сок половины лимона и оливковое масло тщательно смешать, добавить перец по вкусу. Салат полить заправкой и перемешать, украсить сверху грецкими орехами.

Рулет из говядины с виноградом

Ингредиенты

Говядина — 500 г.

Виноград — 20 шт.

Сыр брынза — 100 г.

Грецкие орехи — 50 г.

Соль — по вкусу.

Молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление

Мясо отбить молотком. Выложить на фольгу и добавить нарезанные орехи, виноград и сыр. Посолить, поперчить. Затем все свернуть в рулет и поставить в духовку на 1 час при 180–200 градусах.

Курица с виноградом

Ингредиенты

Курица — 1 шт.

Мед — 1 ст. л.

Соевый соус — 3 ст. л.

Кунжутное масло — 1 ст. л.

Виноград — 300 г.

Соль — по вкусу.

Молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление

Смешайте мед, соевый соус и кунжутное масло. При помощи кисточки смажьте подготовленную курицу частью соуса и маринуйте 30 минут. Оставшийся соус смешайте с 2 ст. л. воды и влейте в курицу через отверстие в брюшке. Поместите курицу в форму для запекания, смазанную маслом, поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и готовьте в течение часа. Помойте и обсушите виноград. Выложите на курицу и поставьте в духовку еще на 15 минут.