Пять рецептов из винограда

Что приготовить из винограда: от салата до горячего
Виноград — это не только вкусный и освежающий фрукт, но и универсальный ингредиент, который может стать основой для множества разнообразных блюд. Но приготовить с ним можно не только десерты и напитки, но и много других интересных блюд: от легких закусок до пикантных соусов. Виноград способен преобразить любое кулинарное творение. Мы собрали несколько небанальных рецептов.
Печень с виноградом
Ингредиенты
- Печень — 500 г.
- Зеленый виноград без косточек — 300 г.
- Портвейн — ½ ст.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Пшеничная мука — 20 г.
- Маргарин — 25 г.
- Вода — ½ ст.
- Сахар — 100 г.
- Тосты — 8 шт.
- Молотый черный перец — по вкусу.
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Печень нарезать крупными кусками, посолить и поперчить. Воду довести до кипения, растворить в ней сахар, положить виноград и снять с огня. На маргарине обжарить измельченный лук, добавить портвейн, затем добавить виноград с сиропом. Печень обвалять в муке, поместить в гриль на 30 секунд. Затем обжарить на сковороде с двух сторон и снять с огня. Готовую печень положить на кусочки тостов и полить соусом.
Чатни из инжира и винограда
Ингредиенты
- Инжир — 500 г.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.
- Красный виноград — 400 г.
- Апельсины — 1 шт.
- Соль — по вкусу.
- Молотый черный перец — по вкусу.
Приготовление
Инжир нарезать дольками, из винограда убрать косточки и веточки. Выложить фрукты на смазанный маслом противень и запекать в духовке при 210 градуса× 10 минут. Цедру апельсина нарезать соломкой. Выдавить из апельсина сок. Печеный инжир и виноград смешать с цедрой и соком апельсина. Добавить уксус, соль и перец. Поставить в холодильник на 4 часа.
Теплый салат из курицы и винограда
Ингредиенты
- Куриная грудка — 2 шт.
- Рукола — 2 пучка.
- Зеленый виноград без косточек — 100 г.
- Груша — 1 шт.
- Грецкие орехи — 2 ст. л.
- Легкий майонез — 1 ст. л.
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Стебель сельдерея — 2 шт.
Приготовление
Обжарить куриную грудку с черным перцем и небольшим количеством соли. Виноград порезать пополам, грушу кубиками, а стебли сельдерея полуколечками. Затем нарезать жареную грудку. На дно салатника положить руколу, затем добавить виноград, сельдерей и грушу, сверху выложить куриную грудку. Сделать заправку: майонез, сок половины лимона и оливковое масло тщательно смешать, добавить перец по вкусу. Салат полить заправкой и перемешать, украсить сверху грецкими орехами.
Рулет из говядины с виноградом
Ингредиенты
- Говядина — 500 г.
- Виноград — 20 шт.
- Сыр брынза — 100 г.
- Грецкие орехи — 50 г.
- Соль — по вкусу.
- Молотый черный перец — по вкусу.
Приготовление
Мясо отбить молотком. Выложить на фольгу и добавить нарезанные орехи, виноград и сыр. Посолить, поперчить. Затем все свернуть в рулет и поставить в духовку на 1 час при 180–200 градусах.
Курица с виноградом
Ингредиенты
- Курица — 1 шт.
- Мед — 1 ст. л.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Кунжутное масло — 1 ст. л.
- Виноград — 300 г.
- Соль — по вкусу.
- Молотый черный перец — по вкусу.
Приготовление
Смешайте мед, соевый соус и кунжутное масло. При помощи кисточки смажьте подготовленную курицу частью соуса и маринуйте 30 минут. Оставшийся соус смешайте с 2 ст. л. воды и влейте в курицу через отверстие в брюшке. Поместите курицу в форму для запекания, смазанную маслом, поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и готовьте в течение часа. Помойте и обсушите виноград. Выложите на курицу и поставьте в духовку еще на 15 минут.