Что приготовить из винограда: от салата до горячего

WomanHit.ru

Виноград — это не только вкусный и освежающий фрукт, но и универсальный ингредиент, который может стать основой для множества разнообразных блюд. Но приготовить с ним можно не только десерты и напитки, но и много других интересных блюд: от легких закусок до пикантных соусов. Виноград способен преобразить любое кулинарное творение. Мы собрали несколько небанальных рецептов.

Пять рецептов из винограда
Печень с виноградом

Ингредиенты

  • Печень — 500 г.
  • Зеленый виноград без косточек — 300 г.
  • Портвейн — ½ ст.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 20 г.
  • Маргарин — 25 г.
  • Вода — ½ ст.
  • Сахар — 100 г.
  • Тосты — 8 шт.
  • Молотый черный перец — по вкусу.
  • Соль — по вкусу.

Приготовление

Печень нарезать крупными кусками, посолить и поперчить. Воду довести до кипения, растворить в ней сахар, положить виноград и снять с огня. На маргарине обжарить измельченный лук, добавить портвейн, затем добавить виноград с сиропом. Печень обвалять в муке, поместить в гриль на 30 секунд. Затем обжарить на сковороде с двух сторон и снять с огня. Готовую печень положить на кусочки тостов и полить соусом.

Чатни из инжира и винограда

Ингредиенты

  • Инжир — 500 г.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Бальзамический уксус — 1 ст. л.
  • Красный виноград — 400 г.
  • Апельсины — 1 шт.
  • Соль — по вкусу.
  • Молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление

Инжир нарезать дольками, из винограда убрать косточки и веточки. Выложить фрукты на смазанный маслом противень и запекать в духовке при 210 градуса× 10 минут. Цедру апельсина нарезать соломкой. Выдавить из апельсина сок. Печеный инжир и виноград смешать с цедрой и соком апельсина. Добавить уксус, соль и перец. Поставить в холодильник на 4 часа.

Теплый салат из курицы и винограда

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 2 шт.
  • Рукола — 2 пучка.
  • Зеленый виноград без косточек — 100 г.
  • Груша — 1 шт.
  • Грецкие орехи — 2 ст. л.
  • Легкий майонез — 1 ст. л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Стебель сельдерея — 2 шт.

Приготовление

Обжарить куриную грудку с черным перцем и небольшим количеством соли. Виноград порезать пополам, грушу кубиками, а стебли сельдерея полуколечками. Затем нарезать жареную грудку. На дно салатника положить руколу, затем добавить виноград, сельдерей и грушу, сверху выложить куриную грудку. Сделать заправку: майонез, сок половины лимона и оливковое масло тщательно смешать, добавить перец по вкусу. Салат полить заправкой и перемешать, украсить сверху грецкими орехами.

Рулет из говядины с виноградом

Ингредиенты

  • Говядина — 500 г.
  • Виноград — 20 шт.
  • Сыр брынза — 100 г.
  • Грецкие орехи — 50 г.
  • Соль — по вкусу.
  • Молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление

Мясо отбить молотком. Выложить на фольгу и добавить нарезанные орехи, виноград и сыр. Посолить, поперчить. Затем все свернуть в рулет и поставить в духовку на 1 час при 180–200 градусах.

Курица с виноградом

Ингредиенты

  • Курица — 1 шт.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Кунжутное масло — 1 ст. л.
  • Виноград — 300 г.
  • Соль — по вкусу.
  • Молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление

Смешайте мед, соевый соус и кунжутное масло. При помощи кисточки смажьте подготовленную курицу частью соуса и маринуйте 30 минут. Оставшийся соус смешайте с 2 ст. л. воды и влейте в курицу через отверстие в брюшке. Поместите курицу в форму для запекания, смазанную маслом, поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и готовьте в течение часа. Помойте и обсушите виноград. Выложите на курицу и поставьте в духовку еще на 15 минут.