Как понять, что рыба была заморожена повторно

Рыба богата белком, омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B и йодом. Но при неправильном хранении и повторной заморозке она быстро теряет все полезные свойства и даже может стать опасной для здоровья. «‎Рамблер» расскажет, какие признаки помогут распознать повторно замороженную рыбу и почему иногда лучше отказаться от покупки, даже если цена кажется привлекательной.

При первом замораживании в мышечных волокнах рыбы образуются мелкие кристаллы льда. Они сохраняют структуру продукта. Но если рыба размораживается и снова попадает в морозильник, кристаллы становятся крупными и разрывают ткани. В результате мясо становится рыхлым, сухим, невкусным. К тому же, при каждом оттаивании активируются бактерии, и повторная заморозка не уничтожает их полностью. Именно поэтому Роспотребнадзор не рекомендует покупать рыбу с признаками неоднократного замораживания.

Признак 1. Лед и снежная крошка внутри упаковки

Первое, на что стоит обратить внимание, — это количество наледи. Если вокруг рыбы толстый слой льда или внутри пакета сыплется снежная крошка, значит, продукт размораживался. Влага вышла из тканей, замерзла и превратилась в ледяную корку. Чем больше такого инея, тем выше вероятность повторной заморозки. Роскачество в своих рекомендациях отмечает: слой глазури должен быть тонким и равномерным, а не образовывать снежные наросты.

Признак 2. Изменение цвета

У свежей замороженной рыбы всегда естественный оттенок. У красной рыбы он розовый или оранжевый, у белой — кремовый или слегка прозрачный. Если мясо стало серым, с темными пятнами или выглядит «‎выцветшим», это верный признак того, что продукт неоднократно подвергался заморозке. Любые погрешности в цвете связаны с разрушением мышечных белков.

Признак 3. Структура и упругость

Качественная рыба даже после заморозки должна быть плотной. Если слегка надавить на филе или стейк, ямка быстро выравнивается. При повторной заморозке ткани рвутся, и мясо становится рыхлым, расслаивается, крошится. Поэтому это один из самых явных признаков нарушения технологии хранения.

Сколько рыбы нужно есть в неделю

Признак 4. Запах

Даже замороженная рыба сохраняет легкий морской запах или полностью нейтральный аромат. Если вы слышите кислые, затхлые или аммиачные нотки — это сигнал о том, что рыба не просто заморожена повторно, а еще и предварительно испорчена. Запах аммиака появляется при распаде белков, и такую рыбу употреблять нельзя, если, конечно, вы не хотите отравиться.

Признак 5. Состояние упаковки

Поврежденный пакет, трещины, следы вскрытия — все это повод насторожиться. Если внутри видно жидкость, рыба уже размораживалась. Упаковка качественного продукта должна быть герметичной, без посторонней влаги. Роспотребнадзор также советует проверять маркировку: на ней должны быть указаны дата заморозки, условия хранения и срок годности.

Признак 6. Неправильная форма и слипшиеся куски

Если вы покупаете филе или стейки из морозилки и видите, что они слиплись в один ком, это часто указывает на повторное замораживание. В норме отдельные куски легко отделяются друг от друга. У правильно замороженной рыбы куски не должны быть «‎монолитом».

Как правильно выбирать замороженную рыбу в магазине?

Смотрите на упаковку. Она должна быть прозрачной и без повреждений. Проверяйте маркировку. На ней должны быть написаны дата заморозки и условия хранения. Избегайте толстой наледи. Это главный признак неправильного хранения. Доверяйте проверенным брендам. Лучше переплатить за качественный продукт, чем рисковать здоровьем. Обращайте внимание на запах и внешний вид. Если есть хоть малейшее сомнение, лучше откажитесь от покупки.

Повторная заморозка — главный враг рыбы. Она делает продукт сухим, безвкусным и иногда даже опасным. Чтобы не ошибиться в выборе, достаточно соблюдать простые правила, о которых мы рассказали в этой статье.

