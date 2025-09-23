Как безопасно готовить стейки с кровью и суши

Нутрициолог Екатерина Алферова рассказала, как обезопасить сырое мясо и рыбу перед употреблением в пищу и при этом сохранить в них полезные вещества.

В настоящее время мнения по поводу сырых продуктов разделились. Некоторые считают, что употребление продуктов в сыром виде может привести к отравлению, а другие уверены, что термически необработанная еда содержит больше полезных веществ, поэтому она полезна для здоровья.

В беседе с Тульской службой новостей нутрициолог Алферова объяснила, как сохранить пользу сырых продуктов и при этом не отравиться. По ее словам, для говядины и баранины достаточно средней прожарки. Мясо внутри может оставаться чуть розовым.

Также важно мясо для стейков и тартаров покупать у проверенных поставщиков, которые соблюдают все санитарные нормы, – отметила эксперт.

Она предупредила, что курицу и свинину лучше вообще не употреблять в сыром виде.

Суши и другие блюда японской кухни с сырой рыбой богаты омега-3 жирными кислотами, но в дарах моря могут обитать паразиты. Поэтому сырую рыбу лучше замораживать перед тем, как съесть. Специалист отметила, что это обычная практика для ресторанов, подающих суши.

Алферова добавила, что запекание или гриль не снижают полезные свойства рыбы, но делает ее мясо безопаснее.