Правильный рецепт соленых огурцов

В России многие привыкли к тому, что без зимних заготовок жизнь правда не та. Цены на овощи в магазинах кусаются, а чем-то хотя бы отдаленном напоминающем летний сезон полакомиться хочется. На спасение приходят именно засолки. Конечно, лучше, когда они приготовлены с любовью и по проверенному рецепту. Для литровой банки «бабушкиных» огурцов понадобятся:— твердые огурцы среднего размера;— 5-7 горошин черного перца;— 3-4 горошины душистого перца;— 2 гвоздики по желанию;— 3-4 зубчика чеснока;— по 2 ст. л. сахара и соли,— 1 ч. л. 70% уксусной эссенции;— лист или корень хрена;— укроп с зонтиками;— листья вишни по вкусу. Алгоритм элементарный: в простерилизованную банку выкладываем все овощи и специи, равномерно распределяя по емкости, как советует канал «Глаза боятся, а руки делают». Затем все заливаем кипятком, добавляем сахар и соль, даем раствориться. После этого вливаем чайную ложку 70% уксусной эссенции, переворачиваем банку, закутываем ее до полного остывания. Ранее «ГлагоL» писал о том, как заморозить клубнику, чтобы сохранить структуру ягод. Дело не в добавлении модных ингредиентов, а в самой технологии.

