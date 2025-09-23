С наступлением осени хочется чего-то теплого и уютного. Лучшее, что можно сделать в прохладную погоду – ароматный тыквенный крем-суп. Рецепт простой, а результат получается, как в ресторане.

Ингредиенты:

• Тыква

• Лук

• Морковь

• Чеснок

• Соль, перец, розмарин

• Оливковое масло

• Сливки

• Креветки

• Тыквенные семечки (по желанию)

Как готовить:

Тыкву, лук и морковь нарезаем крупно, добавляем чеснок и специи. Перекладываем все в форму, сбрызгиваем маслом, перемешиваем и запекаем 40 минут при 180°C. Пока овощи в духовке – чистим креветки и обжариваем их по 2 минуты с каждой стороны. Запеченные овощи пробиваем блендером до консистенции пюре. Переливаем массу в кастрюлю, вливаем сливки и доводим до кипения.

Разливаем суп по тарелкам, украшаем сливками, семечками и выкладываем креветки сверху. Получается нежный, насыщенный и очень сытный суп.

Подробнее о том, как приготовить такой суп, рассказал в своем видео блогер @mr.kulinar.