Рецепт тыквенного крем-супа с креветками: видео
С наступлением осени хочется чего-то теплого и уютного. Лучшее, что можно сделать в прохладную погоду – ароматный тыквенный крем-суп. Рецепт простой, а результат получается, как в ресторане.
Ингредиенты:
• Тыква
• Лук
• Морковь
• Чеснок
• Соль, перец, розмарин
• Оливковое масло
• Сливки
• Креветки
• Тыквенные семечки (по желанию)
Как готовить:
- Тыкву, лук и морковь нарезаем крупно, добавляем чеснок и специи.
- Перекладываем все в форму, сбрызгиваем маслом, перемешиваем и запекаем 40 минут при 180°C.
- Пока овощи в духовке – чистим креветки и обжариваем их по 2 минуты с каждой стороны.
- Запеченные овощи пробиваем блендером до консистенции пюре.
- Переливаем массу в кастрюлю, вливаем сливки и доводим до кипения.
Разливаем суп по тарелкам, украшаем сливками, семечками и выкладываем креветки сверху. Получается нежный, насыщенный и очень сытный суп.
Подробнее о том, как приготовить такой суп, рассказал в своем видео блогер @mr.kulinar.