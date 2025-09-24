Рецепт сливового пирога

В сезон слив иногда невольно задумываешься: «А куда их девать?». Тут на помощь приходит рецепт пирога, для которого не нужны даже весы — все можно сделать с помощью одного стакана.

© ГлагоL

На форму 24-26 сантиметров понадобятся:— 3 яйца;— 0.5 ч.л. соли;— 250 мл сахара (один стакан);— 1 ст.л сахарной пудры;— 250 мл жидкого йогурта или кефира;— 2 стакана муки;— 125 мл растительного масла;— 1 ст.л. разрыхлителя;— 7-8 слив или других фруктов. Для приготовления теста взбиваем яйцо, соль, весь сахар и вливаем йогурт и масло. В отдельной миске смешиваем муку с разрыхлителем и добавляем к тесту. Форму для выпечки смазываем маслом или покрываем пергаментом, вливаем туда тесто и сверху выкладываем заранее нарезанные сливы без косточек. Автор канала «Мой Дастархан Вкусно и Быстро» советует выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Ранее «ГлагоL» писал о китайской мудрости, согласно которой в холодное время следует есть как можно больше сладостей. Это улучшает деятельность мозга и помогает избавиться от хандры.