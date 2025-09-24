Простой и вкусный рецепт борща

Тяжело найти того, кто не будет в восторге от борща. Это красивый, вкусный и сытный суп, который можно подавать на обед и не бояться, что кому-то не понравится. Нам понадобятся:— 1 кг говяжей грудинки;— 2 луковицы;— 1 морковь;— 150 гр свеклы;— 300 гр квашеной капусты;— 75 гр томатной пасты;— 2-3 зубчика чеснока;— зелень: лук, укроп, лавровый лист;— небольшая долька лимона;— лавровый лист;— сушеные грибы по вкусу;— сметана по вкусу;— топленое масло.

Газовой горелкой обжигаем лук, грудинку варим в воде с лавровым листом и добавлением соли до полуготовности. Мясо достаем и режем на кусочки, нарезаем лук и натираем морковь на терке, обжариваем на топленом масле. Спустя несколько минут добавляем томатную пасту, натертую свеклу и сок лимона. Готовим бульон, доводим до кипения, перекладываем мясо и капусту, варим 15 минут. Добавляем сушеные грибы по желанию, туда же отправляем овощную смесь, чеснок и другие специи. После снятия с огня, Василий Емельяненко в своем блоге советует дать супу настояться еще час.

