Как сэкономить при покупке продуктов

Покупка продуктов – одна из главных статей расхода каждой семьи. Как уменьшить траты и при этом не сильно ограничивать себя в чем-либо, разбиралась Москва 24.

Секрет – в планировании

Семья из трех человек может сэкономить более 100 тысяч рублей в год, если будет делать список покупок продуктов на месяц, предварительно составляя примерное меню. Согласно этому, сначала надо приобрести все базовые долгохранящиеся продукты: крупы, макароны, консервы, растительное масло, сахар, муку и замороженные изделия. А скоропортящиеся товары, например молоко, хлеб, фрукты и овощи, можно докупать раз в неделю, сообщает газета "Известия" со ссылкой на финансового консультанта Ольгу Матвееву.

Со временем станет понятно, на что расходуются лишние средства. Это, во-первых, происходит из-за импульсивных трат: лишняя пачка печенья, шоколадка или ненужный йогурт по акции незаметно "съедают" 15–20% бюджета.

«Во-вторых, вы начинаете покупать осознаннее, отдавая предпочтение крупным упаковкам. Сравним цены: килограмм гречки в маленькой пачке обойдется в среднем в 170 рублей, а в большой пятикилограммовой упаковке – уже всего в 110 рублей за килограмм. Та же история с рисом, макаронами, сахаром и маслом. Только на одной бакалее семья легко экономит еще две-три тысячи рублей в месяц».

По словам эксперта, экономия будет происходить и за счет того, что не будет срочных покупок. Наличие стратегического запаса избавит от необходимости бежать в ближайший магазин, где цены могут быть завышены из-за высоких расходов на аренду и логистику.

Таким образом, получится сэкономить порядка 8,5 тысячи рублей в месяц, а за год – около 102 тысяч, отметила эксперт.

Недорого и полезно

В магазинах также стоит обращать внимание на товары, расположенные на высоких или низких полках, отметил в разговоре с Москвой 24 маркетолог, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Борис Григорьев.

Он пояснил, что самые дорогие и рентабельные продукты обычно размещают на уровне глаз покупателя. Поэтому, если смотреть выше или ниже, можно обнаружить более выгодные и интересные предложения.

«Также надо учитывать, что все самые необходимые продукты, такие как хлеб и молочка, всегда располагают в конце зала, чтобы по пути за ними можно было задержаться возле других полок и купить что-то. Так что надо собрать волю в кулак и строго следовать списку покупок. Об этом же надо помнить у кассы, считающейся наиболее невыгодной зоной, поскольку здесь велик соблазн купить какую-либо приятную мелочь. Многие сейчас считают, что невозможно экономить на акциях, потому что магазины просто заранее накручивают цены, а потом делают вид, что снижают их. Но так бывает далеко не всегда: иногда скидки делают для того, чтобы освободить склад для закупки нового товара или избавиться от продуктов, у которых скоро может истечь срок годности. При этом они качественные и их вполне можно успеть употребить», – отметил Григорьев.

Поэтому нужно всегда обращать внимание на стоимость товаров, которые покупатель берет чаще всего. Это позволит понять, в какой момент цена действительно стала выгодной, посоветовал эксперт.

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 обратила внимание на то, что многие полезные продукты продаются по достаточно бюджетным ценам.

«Например, это овсянка и гречка – ценные источники растительного белка и сложных углеводов, которые дают насыщение и энергию на достаточно длительное время. Плюс в них много микро- и макроэлементов, витаминов группы В, магния, калия. В овсянке еще немало бета-глюканов, которые понижают уровень холестерина, а в гречке – рутина, укрепляющего сосуды и капилляры».

Также в рационе обязательно должны быть овощи. К примеру, капуста, которая тоже стоит недорого, является отличным источником витамина С и содержит тартроновую кислоту, помогающую похудеть. Еще в состав входит витамин U, предупреждающий развитие заболеваний желудка, пояснила диетолог.

«Не менее полезна свекла, способствующая расширению сосудов и препятствующая повышению давления. И, кстати, улучшающая потенцию», – отметила диетолог.

Потребность в легкоусвояемых белках удовлетворит сравнительно недорогое мясо курицы и такая бюджетная рыба как, например, минтай, заключила эксперт.