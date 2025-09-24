Составлен топ городов-любителей дагестанской кухни

Спрос на блюда дагестанской кухни в Москве увеличился на 68% в сравнении с летом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе Яндекс Еда.

© unsplash

Эксперты заявили, что Москва стала главным городом в России по интересу к дагестанской кухне. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Каспийск, Иваново, Тюмень, Ставрополь, Иркутск и Нижний Новгород. В Махачкале спрос на дагестанскую кухню в доставке летом 2025 года увеличился практически в 10 раз — во многом это связано с развитием сервиса в регионе.

Аналитики отметили, что россияне заказывают не только отдельные популярные позиции (чуду, курзе и хинкал), но и полноценные комплексные обеды, включающие основное блюдо, салат и напиток.

По словам экспертов, среди причин роста интереса к дагестанской кухне — понятные и привычные блюда.

«Чуду, хинкал и курзе воспринимаются как комфортная домашняя еда и быстро находят отклик у широкой аудитории. Популярность отдельных дагестанских продуктов, таких как урбеч или дагестанский кофе с пряностями, тоже сыграла свою роль — они все чаще появляются в магазинах и кафе далеко за пределами региона. Дополнительно интерес подпитывает туризм: поездки в Дагестан за последние годы стали массовыми, и многие, попробовав местную кухню на месте, начинают искать те же вкусы в своем городе», — объяснили аналитики.

