Что такое спред и чем он отличается от маргарина и масла

Разбираем состав полезного аналога, более безопасного для сердца и сосудов.

Евгений Белоусов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н:

«Спред — продукт, который почти каждый видел на полках магазинов рядом с маслом и маргарином, но не всё до конца понимают, чем он отличается и как выбрать действительно качественный».

Определение: чем спред является по ГОСТу?

По ГОСТ Р 52100-2003 спред определяется как эмульсионный жировой продукт с жирностью от 39% до 95%, обладающий пластичной, легко намазываемой текстурой. В его составе могут быть как молочные жиры, так и растительные масла, а главное преимущество современных спредов — отсутствие трансжиров при соблюдении технологий производства.

Основа спреда — смесь растительных и молочных жиров. Чаще всего используют подсолнечное, рапсовое, пальмовое, соевое или оливковое масла, а молочная составляющая может включать сливки, сухое молоко или сыворотку. Для устойчивой текстуры добавляют эмульгаторы, для увеличения срока хранения — консерванты, а витамины и натуральные ароматизаторы помогают воспроизвести вкус и цвет сливочного масла.

Виды спредов: сливочно-растительный, растительно-жировой, растительно-сливочный

Спреды бывают разные. Сливочно-растительный содержит не менее 50% молочного жира и по вкусу близок к маслу. Растительно-жировой практически не содержит молочного жира и по сути является маргарином нового поколения с улучшенным профилем жирных кислот. Растительно-сливочный включает от 15% до 49,9% молочного жира, отличается более лёгкой текстурой и подходит для ежедневных бутербродов.

Главное отличие спреда от сливочного масла

Отличие спреда от сливочного масла заключается в составе жировой основы. Последнее состоит полностью из молочного жира с жирностью 72,5-82,5%, тогда как первый может содержать от 39% до 95% жира, при этом сочетая растительные и молочные компоненты.

Качественный спред лишён трансжиров, что делает его безопаснее для сердца и сосудов по сравнению с традиционным маргарином. По вкусу и консистенции спред мягче, пластичнее, легко намазывается, а калорийность почти сопоставима с маслом — 650-750 ккал на 100 г.

Чем спред принципиально отличается от маргарина?

У продуктов разные технологии производства. Традиционный маргарин изготавливался методом гидрогенизации, что приводит к образованию трансжиров, крайне вредных для сердца.

Современные спреды производятся методами фракционирования и переэтерификации, что позволяет полностью или почти полностью исключить трансжиры. В практическом применении маргарин лучше подходит для слоёной выпечки и жарки, тогда как спред идеален для намазывания на хлеб, бутербродов и приготовления соусов.

Как выбрать качественный спред?

Когда выбираете спред, важно читать состав: первые два-три ингредиента должны быть основой — сливки или молочный жир плюс растительные масла. Жирность от 60% позволяет использовать продукт в качестве замены масла, а пометка «без трансжиров» — обязательный критерий качества. Следует избегать гидрогенизированных масел, сильнорафинированного пальмового масла и искусственных ароматизаторов, которые создают иллюзию натуральности.

Польза и вред спреда

Польза спреда проявляется при умеренном потреблении и грамотно подобранном составе. Он не перегружает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), особенно при хронических заболеваниях, содержит полиненасыщенные жирные кислоты, а при обогащении витаминами А, D и Е может частично восполнять их дефицит.

Минусы связаны с возможной чувствительностью к добавкам, пальмовому маслу и индивидуальной непереносимостью компонентов. Кроме того, многие ошибочно считают спред «полезным маслом» и употребляют его в неограниченных количествах, что снижает его преимущества.

Так что же выбрать: масло, маргарин или спред?

При сравнении продуктов можно выделить три категории:

сливочное масло — 100-процетный молочный жир, насыщенный вкус, высокие насыщенные жиры;

спред — смесь жиров, пластичный, безопасный при отсутствии трансжиров, содержит полезные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК);

маргарин — гидрогенизированный растительный жир с высоким содержанием трансжиров, лучше ограничивать или использовать только в выпечке.

Таким образом, спред — это не «вредный заменитель», а осознанный выбор для тех, кто хочет снизить потребление насыщенных жиров, поддерживать здоровье сердца и ЖКТ и не отказываться от привычного вкуса. Он подходит для ежедневного употребления в умеренных количествах (до 20 г в день), особенно в семьях с детьми, пожилыми людьми и пациентами с метаболическими нарушениями.

Главное, помнить: спред — это не суперфуд, а часть сбалансированного рациона, не предназначен для жарки и не заменяет полноценное питание.