Торт «Муравейник» по советскому рецепту

«Муравейник» — один из самых знаменитых советских тортов. Это лакомство узнаешь с первого укуса по рассыпчатой структуре и вкусу вареной сгущенки.

Готовится этот десерт очень просто, что справится даже ребенок. А вкус мгновенно переносит в детство: в воскресный день, в котором мама в любимом переднике варит в кастрюле закрытую банку сгущенки, чтобы использовать ее в качестве начинки. Приготовьте «Муравейник» по этому рецепту, вызывающему восторг и ностальгию. Для теста нужно смешайте размягченное сливочное масло с сахаром, добавьте сметану, муку и разрыхлитель. Замешанное тесто охладите в холодильнике около часа, а затем пропустите через мясорубку. Полученные крошки выпекайте в духовке до золотистого цвета около 20 минут. Для крема взбейте со сливочным маслом. Остывший корж смешайте с кремом, сформируйте горку и посыпьте тертым шоколадом. После этого торт уберите в холодильник на несколько часов. Так он лучше пропитается, поясняет канал «ВКУСНЕНЬКО — проверенные рецепты с фото». Ранее «ГлагоL» рассказал, как приготовить торт «Три стакана». Его еще называют дежурным, поскольку готовится очень быстро и из обычных ингредиентов, которые есть у каждой хозяйки.