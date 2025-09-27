Самая недооцененная каша: польза и рецепты

Самая недооцененная каша — перловка: польза и рецепты
Многие ассоциируют перловку с армейской едой и считают скучным гарниром. Но на самом деле она полезна, вкусна и универсальна, если знать, как готовить. «Рамблер» расскажет, почему перловку стоит включить в рацион.
Почему перловку недооценивают? Главная причина — долгая варка, которая занимает час или больше. Кроме того, ее вкус кажется пресным по сравнению с гречкой или рисом. Но на самом деле перловка полезнее многих каш.
Польза перловки
Перловка — это отшлифованные цельные зерна ячменя. Она содержит много витаминов группы B, которые помогают нервной системе и улучшают кожу. В ней есть железо, цинк и магний, которые укрепляют иммунитет и кости. Каша богата клетчаткой, которая очищает кишечник и помогает при запорах.
По данным диетологов, 100 граммов перловки дают 20 процентов суточной нормы фосфора, который необходим для энергии. Она низкокалорийная — всего 109 калорий на 100 граммов сухой крупы — и подходит для диет. И, наконец, перловка снижает холестерин и стабилизирует сахар в крови, что полезно при диабете.
Для женщин перловка полезна при менопаузе: она снижает приливы и укрепляет волосы. У мужчин — повышает потенцию за счет цинка. Перловка также полезна для детей и пожилых людей. Она укрепляет зубы и помогает при анемии. В каше есть антиоксиданты, которые замедляют старение.
Что приготовить из вчерашней гречки: восемь блюд
Диетологи рекомендуют есть ее два–три раза в неделю по 100-150 г в день. Но не забывайте предварительно замачивать перловку на ночь, чтобы избежать вздутия живота. Единственный минус крупы — глютен, так что людям с непереносимостью лучше избегать.
Перловая крупа недорогая (50–100 рублей за килограмм) и универсальная. Долгое время ее недооценивали из-за пресного вкуса в советских столовых, но сегодня повара по всему миру используют перловку в изысканных блюдах — от итальянских ризотто до марокканских тажинов. Главный секрет — замачивание на четыре–восемь часов, чтобы сократить время варки и улучшить текстуру. Ниже рецепты помогут вам взглянуть на перловку по-новому.
1. Перловка с тыквой и козьим сыром
Ингредиенты:
- перловка — 200 г
- тыква (мускатная или баттернат) — 400 г
- козий сыр (мягкий) — 80 г
- сливки (20%) — 100 мл
- лук репчатый — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- оливковое масло — 2 ст. л.
- соль, черный перец — по вкусу
- розмарин свежий — 1 веточка (или 0,5 ч. л. сушеного)
- вода — 600 мл
- грецкие орехи (жареные) — 30 г
Способ приготовления:
- Замочите перловку на шесть–восемь часов, промойте и варите в подсоленной воде 30–40 минут до мягкости. Слейте воду.
- Очистите тыкву, нарежьте кубиками (1–2 см).
- Мелко порубите лук и чеснок.
- Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде, обжарьте лук три–четыре минуты до прозрачности.
- Добавьте чеснок и тыкву, жарьте семь минут до мягкости тыквы.
- Влейте сливки, положите розмарин, посолите и поперчите.
- Тушите пять минут, пока соус не станет густым.
- Добавьте перловку, перемешайте и прогрейте три минуты.
- Подавайте, посыпав раскрошенным козьим сыром и грецкими орехами.
- Для пикантности сбрызните блюдо бальзамическим уксусом перед подачей.
2. Перловый ризотто с кальмарами и шафраном
Ингредиенты:
- перловка — 200 г
- кальмары (очищенные) — 250 г
- лук-шалот — 1 шт. (или обычный лук)
- чеснок — 2 зубчика
- белое сухое вино — 100 мл
- рыбный бульон — 700 мл
- сливочное масло — 30 г
- оливковое масло — 2 ст. л.
- пармезан (тертый) — 40 г
- шафран — щепотка
- укроп свежий — 20 г
- соль, черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Замочите перловку на четыре–шесть часов, промойте и варите в подсоленной воде 30 минут до полуготовности. Слейте воду.
- Мелко нарежьте лук-шалот и чеснок.
- Разогрейте оливковое масло в сковороде, обжарьте лук и чеснок три минуты.
- Всыпьте перловку, перемешайте и влейте вино.
- Готовьте, пока вино не выпарится.
- Постепенно добавляйте горячий бульон по 100 мл, помешивая, пока перловка не станет мягкой (20–25 минут).
- Добавьте шафран в бульон заранее для аромата.
- Нарежьте кальмары кольцами, обжарьте на сливочном масле две–три минуты, посолите и поперчите.
- Смешайте кальмары с перловкой, добавьте половину пармезана.
- Подавайте, посыпав оставшимся пармезаном и укропом.
3. Перловка с бараниной и гранатом по-восточному
Ингредиенты:
- перловка — 200 г
- баранина (мякоть) — 400 г
- лук репчатый — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- финики (без косточек) — 50 г
- гранат (зерна) — 50 г
- корица молотая — 0,5 ч. л.
- кумин — 1 ч. л.
- оливковое масло — 2 ст. л.
- куриный бульон — 600 мл
- миндаль (жареный) — 30 г
- соль, черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Замочите перловку на шесть–восемь часов, промойте и варите в бульоне 30–40 минут до мягкости. Слейте лишнюю жидкость.
- Нарежьте баранину кубиками, лук и морковь — мелкими кусочками.
- Финики разрежьте пополам.
- Разогрейте масло в глубокой сковороде, обжарьте баранину семь минут до корочки.
- Добавьте лук, морковь, кумин и корицу, жарьте пять минут.
- Всыпьте перловку и финики, влейте 100 мл бульона.
- Тушите под крышкой десять минут на слабом огне.
- Посолите и поперчите.
- Подавайте, посыпав зернами граната и миндалем.
- Добавьте свежую мяту для свежести.
Перловка — универсальная крупа, которая заслуживает места на вашем столе. Эти три рецепта доказывают, что она может быть вкусной и изысканной, а не только полезной.
Ранее мы писали про пять самых полезных каш для завтрака.