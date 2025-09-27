Самая недооцененная каша: польза и рецепты

Многие ассоциируют перловку с армейской едой и считают скучным гарниром. Но на самом деле она полезна, вкусна и универсальна, если знать, как готовить. «Рамблер» расскажет, почему перловку стоит включить в рацион.

Почему перловку недооценивают? Главная причина — долгая варка, которая занимает час или больше. Кроме того, ее вкус кажется пресным по сравнению с гречкой или рисом. Но на самом деле перловка полезнее многих каш.

Польза перловки

Перловка — это отшлифованные цельные зерна ячменя. Она содержит много витаминов группы B, которые помогают нервной системе и улучшают кожу. В ней есть железо, цинк и магний, которые укрепляют иммунитет и кости. Каша богата клетчаткой, которая очищает кишечник и помогает при запорах.

По данным диетологов, 100 граммов перловки дают 20 процентов суточной нормы фосфора, который необходим для энергии. Она низкокалорийная — всего 109 калорий на 100 граммов сухой крупы — и подходит для диет. И, наконец, перловка снижает холестерин и стабилизирует сахар в крови, что полезно при диабете.

Для женщин перловка полезна при менопаузе: она снижает приливы и укрепляет волосы. У мужчин — повышает потенцию за счет цинка. Перловка также полезна для детей и пожилых людей. Она укрепляет зубы и помогает при анемии. В каше есть антиоксиданты, которые замедляют старение.

Диетологи рекомендуют есть ее два–три раза в неделю по 100-150 г в день. Но не забывайте предварительно замачивать перловку на ночь, чтобы избежать вздутия живота. Единственный минус крупы — глютен, так что людям с непереносимостью лучше избегать.

Перловая крупа недорогая (50–100 рублей за килограмм) и универсальная. Долгое время ее недооценивали из-за пресного вкуса в советских столовых, но сегодня повара по всему миру используют перловку в изысканных блюдах — от итальянских ризотто до марокканских тажинов. Главный секрет — замачивание на четыре–восемь часов, чтобы сократить время варки и улучшить текстуру. Ниже рецепты помогут вам взглянуть на перловку по-новому.

1. Перловка с тыквой и козьим сыром

Ингредиенты:

перловка — 200 г

тыква (мускатная или баттернат) — 400 г

козий сыр (мягкий) — 80 г

сливки (20%) — 100 мл

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 2 ст. л.

соль, черный перец — по вкусу

розмарин свежий — 1 веточка (или 0,5 ч. л. сушеного)

вода — 600 мл

грецкие орехи (жареные) — 30 г

Способ приготовления:

Замочите перловку на шесть–восемь часов, промойте и варите в подсоленной воде 30–40 минут до мягкости. Слейте воду. Очистите тыкву, нарежьте кубиками (1–2 см). Мелко порубите лук и чеснок. Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде, обжарьте лук три–четыре минуты до прозрачности. Добавьте чеснок и тыкву, жарьте семь минут до мягкости тыквы. Влейте сливки, положите розмарин, посолите и поперчите. Тушите пять минут, пока соус не станет густым. Добавьте перловку, перемешайте и прогрейте три минуты. Подавайте, посыпав раскрошенным козьим сыром и грецкими орехами. Для пикантности сбрызните блюдо бальзамическим уксусом перед подачей.

2. Перловый ризотто с кальмарами и шафраном

Ингредиенты:

перловка — 200 г

кальмары (очищенные) — 250 г

лук-шалот — 1 шт. (или обычный лук)

чеснок — 2 зубчика

белое сухое вино — 100 мл

рыбный бульон — 700 мл

сливочное масло — 30 г

оливковое масло — 2 ст. л.

пармезан (тертый) — 40 г

шафран — щепотка

укроп свежий — 20 г

соль, черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Замочите перловку на четыре–шесть часов, промойте и варите в подсоленной воде 30 минут до полуготовности. Слейте воду. Мелко нарежьте лук-шалот и чеснок. Разогрейте оливковое масло в сковороде, обжарьте лук и чеснок три минуты. Всыпьте перловку, перемешайте и влейте вино. Готовьте, пока вино не выпарится. Постепенно добавляйте горячий бульон по 100 мл, помешивая, пока перловка не станет мягкой (20–25 минут). Добавьте шафран в бульон заранее для аромата. Нарежьте кальмары кольцами, обжарьте на сливочном масле две–три минуты, посолите и поперчите. Смешайте кальмары с перловкой, добавьте половину пармезана. Подавайте, посыпав оставшимся пармезаном и укропом.

3. Перловка с бараниной и гранатом по-восточному

Ингредиенты:

перловка — 200 г

баранина (мякоть) — 400 г

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

финики (без косточек) — 50 г

гранат (зерна) — 50 г

корица молотая — 0,5 ч. л.

кумин — 1 ч. л.

оливковое масло — 2 ст. л.

куриный бульон — 600 мл

миндаль (жареный) — 30 г

соль, черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Замочите перловку на шесть–восемь часов, промойте и варите в бульоне 30–40 минут до мягкости. Слейте лишнюю жидкость. Нарежьте баранину кубиками, лук и морковь — мелкими кусочками. Финики разрежьте пополам. Разогрейте масло в глубокой сковороде, обжарьте баранину семь минут до корочки. Добавьте лук, морковь, кумин и корицу, жарьте пять минут. Всыпьте перловку и финики, влейте 100 мл бульона. Тушите под крышкой десять минут на слабом огне. Посолите и поперчите. Подавайте, посыпав зернами граната и миндалем. Добавьте свежую мяту для свежести.

Перловка — универсальная крупа, которая заслуживает места на вашем столе. Эти три рецепта доказывают, что она может быть вкусной и изысканной, а не только полезной.

