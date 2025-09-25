Рецепт мясных зраз «Особенные» с секретной начинкой

Вместо обычных котлет приготовьте мясные зразы «Особенные» с секретной начинкой по этому рецепту. Ваша семья будет в восторге, а вам понравится то, что основную работу сделает духовка. Для фарша вам потребуется: 500 г мяса (любое, по вашему вкусу), 3 куска белого хлеба, 150 мл сливок или молока, 1 яйцо, соль и перец. Для начинки: 2 маринованных огурца, 3 вареных яйца, зеленый лук, соль и перец. Также понадобятся панировочные сухари. Сначала залейте хлеб сливками или молоком, чтобы он размяк. Прокрутите через мясорубку мясо, размоченный хлеб и лук. Добавьте одно сырое яйцо, соль, перец и хорошо вымесите фарш. Для начинки мелко нарежьте вареные яйца, огурцы и зеленый лук, по вкусу посолите и поперчите. Возьмите около 70 г фарша, сформируйте лепешку, кладите столовую ложку начинки и аккуратно защипните края, придав форму котлетки. Обваляйте каждую зразу в панировочных сухарях. Обжарьте их на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Переложите зразы на противень, накройте фольгой и запекайте в духовке при 200°C 30-35 минут, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».

© ГлагоL

«ГлагоL» поделился ранее рецептом нежных и сочных котлет. Их секрет кроется в сочности, которую дает кабачок.