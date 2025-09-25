Проще простого: быстрая закуска из баклажанов

Баклажан — это тот овощ, на который смотришь и не знаешь, что с ним вообще делать. Но есть отличный вариант закуски, подходящий даже для праздничного стола. Ингредиенты:— 1 кг баклажанов;— 1 л воды;— 2 ст. л. соли;— 3 ст. л. сахара;— 80 мл уксуса 9%;— 100 гр моркови;— 50 гр репчатого лука;— 2 зубчика чеснока;— по 1 пучку петрушки и кинзы;— 4 ст. л. растительного масла. Кипятим воду, добавляем в нее соль, сахар и уксус. Нарезаем баклажаны крупными кусочками и отправляем в рассол, варим 5 минут. Затем вынимаем и дает остыть пару минут. Нарезаем морковь, лук, зелень. Смешиваем, выдавливаем сюда чеснок и масло, добавляем сваренные баклажаны. Автор канала «Розовый баклажан» также советует не добавлять никаких специй, так как баклажаны уже сварены в солено-сладком рассоле. Ранее «ГлагоL» писал о том, как приготовить пикантные котлеты по рецепту бабушки Аллы Пугачевой. В рецепт вас ждет один неожиданный ингредиент — зеленые яблоки.

