Как готовили супы в советских пансионатах

Суп по рецепту советских пансионатов — это не просто обед, а пример экономного и полезного блюда. Его главный секрет кроется в насыщенном вкусе, который достигается за счет простых и доступных продуктов.

Основу супа, который подавали в советских пансионатах составляет куриный бульон, в котором отваривается картофель. Особый аромат ему придает щепотка сушеных белых грибов. Их перед варкой замачивают.

Отдельно на смеси растительного и сливочного масла готовится зажарка из моркови и лука. К ним добавляют куриный фарш и томатную пасту, затем обжаривают до готовности. Эта ароматная масса отправляется в суп вместе с лавровым листом, пишет «ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ Лесяка.Ру».

После того, как суп сварится, ему нужно дать настояться под крышкой 5-10 минут. Подавать его лучше со свежей зеленью и сметаной.

