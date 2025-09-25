Перечислены вредные для здоровья способы заварки кофе

Для многих из нас чашка кофе - это привычный ежедневный ритуал. При этом польза или вред от этого напитка во многом зависит от метода заварки.

Эспрессо. Его готовят при температуре около 90 градусов по Цельсию и высоком давлении воды. Это помогает придать напитку вкус и насыщенный аромат, но в то же время приводит к высвобождению соединений хлорогеновых кислот. Он способствуют выделению желудочного сока, повышают вероятность развития гастрита, язвенной болезни желудка. Также из-за высоких температур уничтожаются витамины группы В и полезные антиоксиданты в кофейных зёрнах.

Растворимый кофе. При его регулярном употреблении в организме накапливаются токсины, повышается уровень холестерина, развиваются болезни сердца. Множество сахара и синтетических добавок в таком кофе негативно влияют на обмен веществ, эндокринную систему.

Вкусные напитки. Во многие кофейные напитки сейчас добавляют сахар и молоко. Из-за молока кофе становится более калорийным, увеличивается нагрузка на печень и поджелудочную железу, а сахар приводит к резкому скачку инсулина, может вызвать привыкание. Со временем это способствует набору веса, нарушению обмена веществ, более высокому риску развития диабета 2 типа.

Длительное кипячение. Многие предпочитают варить кофе в турке или в кастрюле. Однако под воздействием высоких температур разрушаются полезные вещества, которые есть в натуральном сырье. В результате получается концентрированный экстракт кофеина, негативно влияющего на работу сердца и нервную систему. При постоянном употреблении такого кофе возникают учащённое сердцебиение, повышенная возбудимость, бессонница. Особенно опасен сильно прокипячённый кофе для тех, у кого высокое кровяное давление и болезни сердца.

Относительно безопасные методы приготовления кофе - это при помощи фильтрационных кофеварок, холодного настоя (cold brew coffeе), French Press. Исключите также добавление в напиток молока и сахара.